Enna, si è tenuta il 30 marzo l’assemblea provinciale Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista

Nella giornata di sabato 30 marzo si è svolta l’assemblea provinciale di Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista della provincia di Enna, all’interno della fase congressuale riorganizzativa del partito nazionale. Alla presenza dei delegati dei circoli territoriali dei vari comuni dell’ennese, sono stati confermati gli organismi provinciali eletti l’anno scorso ed è stato conferito, inoltre, ampio mandato al coordinamento provinciale di provvedere alla campagna sul tesseramento, alla ristrutturazione degli incarichi fiduciari e al lancio di una manifestazione pubblica al termine del tesseramento alla presenza della deputazione regionale e nazionale e dei dirigenti di prima fascia del partito.

“Faremo una manifestazione alla fine della campagna tesseramento ed inviteremo i nostri parlamentari a venire qui per discutere della nostra provincia e del nostro territorio e concordare un concreto piano di sviluppo. Da mesi lo diciamo: continua a mancare una strategia di lungo periodo per il nostro territorio capace di evitare l’abbandono delle aree interne. Qui le aziende chiudono, il lavoro manca, ci sono intere famiglie senza stipendio, come quelle dei 50 dipendenti del servizio rifiuti rimasti senza stipendio, ed i giovani emigrano in massa fuori. Di sto passo, tra dieci anni cosa resterà dell’entroterra siciliano? Il pericolo è concreto e noi dobbiamo impegnarci per evitare la divisione delle famiglie e l’abbandono dei paesi. E dobbiamo opporci a scelte sbagliate: l’autonomismo differenziato, proposto della Lega, potrebbe essere a noi letale, perché favorirebbe le ricche regioni del Nord, rompendo il meccanismo della solidarietà. A noi servono investimenti, non chiacchiere. Per questo, l’Europa, per noi, è un orizzonte fondamentale, perché, se la strategia della Destra al governo è favorire il Nord, non ci resta che cercare negli investimenti UE uno strumento per la crescita economica”.

Il prossimo appuntamento, comunque, è mercoledì 3 aprile, presso la sala dell’associazione Luciano Lama, in Via Civiltà del Lavoro, dove si svolgerà l’assemblea regionale di Articolo Uno MDP Sicilia alla presenza del coordinatore regionale, Pippo Zappulla, e del componente del coordinamento nazionale, Arturo Scotto.