Enna, sospese le iniziative di oggi del “Sicily Beer Fest”per lutto nazionale. L’evento si concluderà lunedì

A causa della giornata di lutto nazionale per la gravissima tragedia accaduta nella città di Genova alla quale ha aderito anche il Comune di Enna, sono sospese tutte le iniziative in programma oggi, sabato 18 Agosto, inserite all’interno degli appuntamenti della tappa ennese del “Sicily Beer Fest”.

La Cooperativa Olimpo, organizzatrice dell’evento, comunica che la manifestazione proseguirà normalmente domani, domenica 19 Agosto, secondo il programma comunicato nei giorni scorsi e si concluderà lunedì 20 Agosto.

Domani, accanto alle degustazioni delle più conosciute e prestigiose birre artigianali prodotte in Sicilia e ad una ricca area food, si terranno le esibizioni della ragusana Nek Tribute Band “Room 26”, del gruppo ennese dei “The Dreamers”, dj set e i consueti giochi a premi con il pubblico. A presentare, come di consueto, il noto attore comico Sandro Vergato.

Il “Sicily Beer Fest”, si ricorda, è il primo evento itinerante in Sicilia dedicato alla buona birra artigianale e si sta svolgendo nelle più belle ed affascinanti località turistiche dell’isola. Ad Enna l’evento si avvale del patrocinio del Comune di Enna, assessorato allo spettacolo ed eventi.

“Penso sia doveroso – fa sapere il direttore organizzativo della manifestazione Peppe Truscia – fermarsi in questa giornata di lutto nazionale. Accogliamo favorevolmente, quindi, la disposizione emanata dall’amministrazione comunale che ha deciso di sospendere tutte le iniziative in programma oggi in città in coincidenza dei funerali di Stato. Ripartiremo domani – conclude Truscia – secondo la programmazione che avevamo prevista in cartellone e recupereremo la giornata di oggi lunedì, momento conclusivo di questa tappa ennese del Sicily Beer Fest”.