Esami finali di specializzazione in psicoterapia alla scuola Aleteia di Enna

Domani, 22 Dicembre, nell’Auditorium Guidano, della Scuola di Psicoterapia Aleteia, di Enna, si svolgeranno all’insegna dell’Europa gli esami finali di diploma degli allievi del quarto anno del corso di specializzazione in Psicoterapia.

Tredici, tra medici e psicologi si specializzeranno dopo un precorso di studi quadriennale, compiuto sotto la direzione del professore Tullio Scrimali, psichiatra, psicoterapeuta e neuroscienziato, fondatore e direttore della scuola, tra le poche ad essere riconosciuta dal Ministero dell’Università.

La notizia interessante, per questa sessione di esami di diploma, del 2018, è la presenza, tra i candidati, di una psicologa di Cracovia che ha frequentato per quattro anni la Scuola ennese, viaggiando dalla lontana città polacca, per seguire l’attività didattica della Aleteia concentrata in un week-end al mese.

La dottoressa Ania Bazarnik, questo è il nome della giovane psicologa polacca, che si diploma ora alla Aleteia di Enna, ha usufruito della ospitalità offerta dalla Scuola presso la propria foresteria, denominata Sky College, in riferimento al fatto che essa si si trova, ad Enna, a oltre mille metri sul livello del mare.

Infatti, il claim dell’Aleteia recita proprio “La scuola di psicoterapia più alta d’Europa”.

Naturalmente non si tratta solo di quota geografica ma anche di eccellenza scientifica e didattica, se studenti da tutta la Sicilia e anche dall’Estero vengono a specializzarsi nella città degli Erei, sotto la guida di Tullio Scrimali, studioso e ricercatore noto in tutto il mondo per lo sviluppo di innovativi protocolli terapeutici e riabilitativi finalizzati alla cura del disagio psichico.