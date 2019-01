Festa dei giovani a Enna con Roberto Lipari nel ricordo del beato don Pino Puglisi

Per la ricorrenza liturgica di san Giovanni Bosco, apostolo e protettore dei giovani, i ragazzi del Progetto 360 chiamano a raccolta i coetanei della città di Enna per vivere assieme una giornata di festa tra riflessione, preghiera, musica, incontri e convivialità, con la partecipazione speciale del comico, scrittore, autore e youtuber socialmente impegnato Roberto Lipari. E il messaggio del beato martire don Pino Puglisi, più volte citato durante la recente visita di papa Francesco nella diocesi armerina, sarà riproposto durante la serata.

Nell’evento, organizzato per giovedì 31 gennaio, sono coinvolti oltre 200 giovani coadiuvati da un team di coordinatori e guidati da don Giuseppe Rugolo, parroco della comunità di San Cataldo a Enna. Per la giornata – che è anche il compleanno del Progetto 360 – è stato scelto lo slogan “The show must go on”, brano simbolo dei Queen che i giovani organizzatori hanno ritenuto ricco di riflessioni attualissime, come la frase “On and on, does anybody know what we are living for?” (Sempre avanti, c’è qualcuno che sappia per cosa viviamo?).

Organizzatori, autori, conduttori, musicisti, performer e anche dj, i giovani del gruppo 360 si sono resi protagonisti della manifestazione a tutto tondo; “Quest’anno ci siamo impegnati molto di più rispetto agli anni passati – hanno raccontato in coro i ragazzi – sicuramente perché siamo cresciuti e abbiamo fatto tesoro dell’esperienza accumulata. Ma c’è anche il desiderio di raccontare quello che siamo realmente, con il nostro linguaggio e il nostro stile, senza nascondere le nostre fragilità”.

Giovedì 31 si parte alle 17 al teatro Garibaldi con la conferenza-spettacolo dei ragazzi del Progetto del 360. È il momento di fare il punto della situazione sull’anno di attività appena trascorso e raccontare i punti di forza del percorso formativo dei ragazzi (che, ricalcando il nome del loro gruppo, riguarda la formazione umana a 360 gradi).

Una particolare riflessione sarà dedicata ai giovani Marco Varisano e Gianluca Di Modica, recentemente scomparsi tragicamente. Ci sarà spazio poi per la presentazione del nuovo inno del 360, prodotto dal musicista ennese Francesco Argento che ha firmato anche il testo scritto a quattro mani con il cantautore romano Carlo Valente, e la premiazione di quattro personalità/realtà ennesi scelte dai ragazzi come testimoni d’eccellenza: il cantautore Mario Incudine per l’ambito Formazione cristiana, l’associazione Samot attiva a Enna (che si occupa di assistenza ai malati terminali) per la Solidarietà, l’allenatore dell’Enna calcio Nicola Cosimano per Sport e tempo libero e l’associazione Libera (il cui presidio ennese è stato inaugurato lo scorso giugno) per Politica e città.

Alle 19 ci si sposta in Duomo per la messa solenne in onore di san Giovanni Bosco. L’animazione della liturgia è affidata agli stessi giovani del 360 e dal coro della chiesa madre. Sarà impartita una benedizione speciale a tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2018 o li compiranno nel 2019.

Alle 20.15 nei locali della sede dell’associazione giovanile Progetto 360, sita in piazza Mazzini, si terrà un momento di convivialità con brindisi per festeggiare l’anniversario della nascita del gruppo.

Alle 21 al teatro Garibaldi i ragazzi del 360 incontreranno Roberto Lipari. E lo faranno ricordando la vita e il messaggio del beato don Pino Puglisi attraverso un reading e con lo stesso dibattito incentrato su impegno sociale, lotta alle mafie, testimonianze cristiana.

Ingresso riservato ai soci.

In chiusura alle 22.30 nello Spazio Spe, serata di fraternità e dance animata dai dj dello stesso gruppo 360.

A fare rete con il Progetto 360 e a rendere possibile l’intera manifestazione, patrocinata dal Comune di Enna, la comunità della chiesa madre. L’evento vede il coordinamento di Elisa Di Dio, Mariangela Vacanti, Luca Manuli e Silvia Vicari.