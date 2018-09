Gangi, nominato neo assessore nella giunta Migliazzo

Dopo le dimissione per motivi personale di Nino Blando, nella mattina del 17 settembre, il sindaco Francesco Migliazzo ha annunciato ufficialmente la nomina del nuovo assessore, si tratta di Filippo Scavuzzo, 55 anni, capo settore quadro espropriazioni e appalti e responsabile dell’anticorruzione e trasparente del Consorzio di Bonificadi Catania, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente del consiglio comunale di Gangi.

A Scavuzzo sono state assegnate le deleghe: sport e spettacolo, territorio e ambiente, attività produttive e commercio, fondi comunitari, protezione civile e politiche giovanili.

“Una scelta ponderata quella di Filippo Scavuzzo – dichiara il primo cittadino Francesco Migliazzo – è persona di fiducia e con grande esperienza e competenza, in giunta assumerà alcune deleghe precedentemente affidate a Nino Blando al quale va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto per la nostra comunità sia in questi ultimi mesi sia negli anni precedenti, un grazie per il suo grande spirito di abnegazione, sono certo, come lui stesso mi ha preannunciato, che continuerà a collaborare con l’amministrazione comunale non facendo mancare il suo importante contributo, auguro al nuovo assessore un buon lavoro, con la certezza che ci darà un contributo determinante grazie anche alla sua grande esperienza amministrativa”.

Il neo assessore Filippo Scavuzzo ha dichiarato: “Voglio ringraziare il sindaco e la giunta per la fiducia accordatami, spero di essere all’altezza del compito che mi è stato assegnato, il mio impegno sarà nella continuità di quello fatto dal mio predecessore, al quale va oltre alla mia stima personale e un sentito ringraziamento”.

Migliazzo ha anche proceduto ad un mini rimpasto delle deleghe, per se ha tenuto il personale e la mobilità urbana, il vicesindaco Giuseppe Ferrarello si occuperà di: Politiche sovracomunali, turismo, agricoltura e zootecnia, lavori pubblici, urbanistica, iniziative per la valorizzazione del centro storico (case a 1 Euro);

Concetta Quattrocchi: pubblica istruzione, sanità e servizi socio-assistenziali, bilancio e finanza, programmazione economica, rapporti con il consiglio;

Ignazio Sauro avrà le deleghe a: Cooperazione internazionale decentrata, politiche di integrazione, pari opportunità, politiche occupazionali, cultura, patrimonio, beni culturali e rigenerazione urbana, agenda digitale e comunicazione, trasparenza amministrativa.