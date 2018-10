Gli smalti sono sempre di più un fenomeno di culto: gli italiani e la passione per delle unghie colorate

La moda degli smalti sembra non scomparire mai: il grande “boom” del look delle unghie risale ormai a 10-15 anni fa, eppure donne di ogni età continuano a sfoggiare unghie lunghe e curate da nord a sud dello Stivale, spesso trasformando un semplice vezzo estetico in una sorta di stile di vita.

Limatura, applicazione dello smalto, trattamento idratante e basi specifiche per poi passare alla stesura del colore dello smalto: la routine di cura delle unghie può rappresentare un bell’impegno, eppure ormai sono tantissime le donne che mantengono un aspetto delle unghie sempre più affascinante.

Naturalmente, notevole anche il contributo di celebrity italiane e straniere, che dal mondo della musica a quello della moda hanno abbracciato lo stile delle “unghie perfette”, sorprendendo i fan con un look molto diverso dal solito.

A festeggiare la rinnovata passione sono stati in primis i tanti shop online nati praticamente per distribuire tantissimi prodotti utili per applicare lo smalto semipermanente in ogni sua forma e creatività. Shop online che permettono di acquistare prodotti per rifinire il look, concedendosi un rilassante trattamento completo, con tanto di strumenti utili e prodotti di alta qualità.

Notevole, come già accennato, anche il successo di quelle linee di smalti nate appositamente per la cura della unghie: gli smalti semipermanenti di ebranditalia.com sono un esempio, appassionate di tutte le età consultano e acquistano queste linee per la qualità e la durata degli smalti.

Colori degli smalti sempre alla moda e non solo, una vera ricerca del prodotto da presentare a tutte le clienti.

Parallelamente, sul web sono nati molti progetti dedicati alle unghie, marchi famosi che sono nel mercato da anni oppure portali di distribuzione di massa come amazon.com che propongono prodotti di tanti marchi diversi e di diverse qualità.

Il web anche per gli smalti è punto di riferimento per tutti gli internauti alla ricerca di guide e consigli per prendersi cura delle proprie unghie, dai suggerimenti per creare nuove forme e la lunghezza a quelli per favorire la crescita, fino agli approfondimenti sui nuovi trend su tutto ciò che ruota attorno al mondo delle unghie.

Nel web naturalmente, si trovano i migliori cosmetici, strumenti e accessori per lavorare le unghie, con articoli molto tecnici ed oggettivi, fornendo un valido aiuto per la scelta dei prodotti più indicati per le caratteristiche delle proprie unghie.

Il fenomeno di costume degli smalti semipermanenti ha contribuito all’importante impennata del settore dei cosmetici, sdoganando definitivamente tutti quei prodotti pensati per la cura della pelle e del corpo, dalle creme viso anti-age fino ai trattamenti per unghie perfette

Con un fatturato in costante crescita, il comparto della cosmesi italiano dimostra un ottimo stato di salute: nel 2017, il giro di affari aumentava del 4,4% raggiungendo, complessivamente, l’importante cifra di 11 miliardi di euro.

Quest’anno, il mercato dei prodotti e dei trattamenti di bellezza dovrebbe confermare il trend di espansione, incrementando del 5% i ricavi.