Grande festa di pubblico per la prima edizione della Cronogara Città di Enna

Una grande festa sportiva ma sopratutto popolare quella di domenica 29 luglio in occasione della prima edizione della Cronogara Città di Enna organizzata dall’Asd Kart Calascibetta del presidente Mario Puglisi con il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione della Sezione Kart Aci Sport Csai Sicilia.

Lungo tutto il tracciato di circa un chilometro realizzato sulle strade della zona Monte della città all’altezza della fine del viale IV novembre e piazza Europa, tantissima gente proveniente anche da altri centri non solo della provincia, che è rimasta guardare sin dalle prime ore della mattina e sino al tardo pomeriggio sia per le prove libere che per due manche di gara ufficiale, i circa 50 piloti che sui loro Kart a seconda della categoria, si sono dati battaglia.

Ma è stata comunque tutto il viale IV novembre, piazza San Sebastiano ed altre vie a trasformarsi in un paddock che ha ospitato i mezzi dei team che hanno supportato i mezzi. Ed alla fine della giornata per tutti i protagonisti il piacere di essere premiati in una location molto suggestiva sicuramente singolare ed unica come la Torre di Federico dove si è svolta la cerimonia di premiazione.

“Non posso nascondere che la fatica adesso si inizia a fare sentire – ha commentato al termine della manifestazione Mario Puglisi – ma quando però tutto riesce nel migliore dei modi anche la fatica fisica viene affrontato con altro spirito. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione sia istituzioni pubbliche che sponsor ed aziende che ci hanno supportato”.

“Oggi è stata una bellissima giornata di festa – rimarca l’assessore allo Sport del Comune di Enna Dante Ferrari – tanta gente che ha assistito all’evento per tutta la giornata. Una grande occasione di promozione per la nostra città. Ed un bravo a tutti i piloti che si sono cimentati nella competizione sportiva”.

Per quanto riguarda invece l’aspetto prettamente sportivo a vincere nella classifica assoluta è stato l’ennese Salvatore Correnti della scuderia BM Motorsport che nella categoria 125 KZ2 ha fatto segnare il migliore tempo in 1’35”39 alla media di 54,345 Km/H. Ecco invece i primi classificati per ogni categoria come migliore risultato delle due manches:

MINIKART 60 CC

Simone Canfora – 1’49”56 – media 47,317 km/h

Matteo Puglisi – 1’51”28

Andrea Pio Capra – 1’51”94

MINIKART 2010

1) Gabriele Bannò – 1’42”58

CATEGORIA 100 UNICA

1) Filippo Lizzo – 1’36”53

2) Carlo Lucio Mingrino – 1’40”12

3) Andrea Bruno – 1’42”84

CATEGORIA 100 LIBERA

1) Alex Bottaro – 1’37”45

2) Gianluca Li Volsi – 1’42”33

3) Salvatore Spitaleri – 1’43”82

CATEGORIA 125 TAG

1) Pietro Lizzo – 1’40”21

2) Andrea Filippo Tambè – 1’46”66

CATEGORIA 125 SUPER TAG

1) Gaia Valenti – 1’38”82

2) Antonio Puglisi – 1’38”86

3) Carmelo Tinebra – 1’54”49

CATEGORIA SUPER TAG

1) Angelo AntonioMinnì – 1’41”02

2) Cristian Catania – 1’42”04

CATEGORIA 125 KZ4

1) Epifanio Beccaria – 1’39”55

2) Giuseppe Valvo – 1’42”78

3) Claudio Francesco Cantone – 1’43”98

CATEGORIA 125 KZ3

1) Pietro Romano – 1’40”28

2) Emanuele Marino – 1’42”73

3) Santo Giunta – 1’44”56

CATEGORIA 125 KZ2

1) Salvatore Correnti – 1’35”39

2) Aldo Bronte – 1’37”35

3) Alessandro Bronte – 1’39”45