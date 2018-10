Grande successo di visitatori alla Mostra d’Arte Presepiale allestita nello “Spazio per Enna”, organizzata dall’Associazione Amici del Presepe

Chiude oggi la 5a edizione della Mostra d’Arte Presepiale allestita nella Galleria Civica, ribattezzata “Spazio per Enna”, sita in pieno centro storico, riqualificata e curata nei particolari, aperta alla fruizione pubblica tutto l’anno, una location che si presta, oltre che a mostre espositive, ad eventi di vario genere.

“Questa 5a edizione – ha commentato Vicenzo Inserra, presidente dell’Associazione Amici del Presepe – ha registrato un successo senza precedenti per numero di visite e di apprezzamenti per le capacità creative dei maestri presepisti. Il pubblico, nei giorni di apertura (dal 29 settembre al 6 ottobre), ha potuto ammirare le opere di circa 70 maestri artigiani dell’arte presepistica provenienti da tutta la Sicilia, artisti che manipolano e modellano materiali più svariati: creta, legno, sughero, polistirolo, cartapesta, gesso, e tanti altri materiali. Scopo della mostra – ha affermato infine Inserra – è far sviluppare e far crescere la preparazione dei Maestri partecipanti nell’arte di realizzare il Presepe e far innamorare altre persone a cimentarsi e a mettere in campo le loro potenzialità creative”.

Nella mattinata di quest’ultimo giorno d’apertura, si sono registrate già diverse decine di visitatori, tutti entusiasti della magnificenza delle opere. Anche un piccolo gruppo proveniente dalla Sardegna, dopo la visita dei maggiori monumenti della città, si è intrattenuto in Galleria e il loro commento, all’unisono, è stato: “fantastici allestimenti”.

Alla chiusura la conta delle visite si sono attestate ad oltre 2000, con una media giornaliera di circa 250 persone. Nella mostra si sono avute significative presenze, grazie al coinvolgimento di Enti come il C.S.R (Consorzio Siciliano di Riabilitazione), la cooperativa la Contea di Enna, la cooperativa sociale i Corrieri dell’Oasi di Enna, la Casa Circondariale di Enna, l’Istituto Comprensivo Francesco Paolo Neglia, la comunità terapeutica Sant’Antonio di Piazza Armerina e la comunità alloggio Adelina di Villarosa, tutti entusiasti di aderire all’allestimento della 5a Mostra. Il prossimo appuntamento dei Maestri presepisti sarà la IX edizione del “Natale fra Arte e Cultura” che si terrà nel quartiere Fundrisi dall’ 8 dicembre al 6 gennaio 2019.

Salvatore Presti