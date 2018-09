I Madonnari – Work in progress

Per chi è lontano e non può seguire con i propri occhi, abbiamo pensato di riportare questo video che mostra come gli artisti, i madonnari, sono ancora all’opera e continueranno ancora a lungo questa notte per poter arrivare pronti all’inaugurazione dei lavori, prevista per domani mattina.

Il centro storico nicosiano risulta, quindi in questa notte tra il 15 il 16 settembre, animato da artisti, musica, curiosi, gente che passeggia e bambini che giocano per le strade.

Il clima mite della serata aiuta la buona riuscita dell’evento.