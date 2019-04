Il 26 aprile rimarranno chiusi per disinfestazione i servizi Asp di Enna Alta e il Presidio Territoriale di Assistenza di Nicosia

L’Asp di Enna comunica che venerdì 26 aprile 2019, per derattizzazione e disinfestazione, rimarranno chiusi ambulatori e uffici ubicati nei seguenti immobili: il Poliambulatorio Ex INAM di Enna Alta (esclusi i locali della Guardia Medica e del 118m che rimarranno attivi) in via Calascibetta, lo stabile sede Direzione Aziendale di viale Diaz 7/9, il Distretto Sanitario Territoriale di Enna in viale Diaz 49, l’ex Ospedale Umberto I di Enna Alta, compreso gli uffici del 118, il Laboratorio di Sanità Pubblica, Medicina dello Sport, Consultorio Familiare in via Messina 106 e il SERT di via IV Novembre.

Rimarrà chiuso, sempre per servizio di derattizzazione e disinfestazione, nella giornata di venerdì 26 aprile 2019, l’immobile adibito a Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), in piazza S. Francesco di Paola a Nicosia.