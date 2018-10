Il 27 e 28 ottobre si disputerà il III Gran Premio Città di Nicosia Memorial Carmelo Romano

Dopo i successi delle prime due edizioni, anche quest’anno verrà riproposto il Gran Premio Città di Nicosia Memorial Carmelo Romano, quest’anno inserito come settima tappa del “Campionato Regionale circuiti cittadini”.

Ad organizzare l’evento è l’Asd Karting Club Nicosia, con il patrocinio del Comune di Nicosia, che dopo il successo dello scorso anno, ha voluto fortemente far disputare nuovamente questa gara sul circuito cittadino.

L’evento inizierà sabato 27 ottobre dalle ore 13 inizieranno le iscrizioni e prenderanno il via le prove libere.

Il vero e proprio gran premio si disputerà domenica 28 ottobre, già dalle 8 di mattina inizieranno le iscrizioni degli equipaggi e prenderanno il via le prove cronometrate sul circuito cittadino di 1070 metri. Dalle 14 è prevista la partenza in griglia delle diverse manches al termine ci saranno le premiazioni delle diverse categorie. Le gare vedranno la partenza dei kart in griglia.

Anche questa terza edizione del Gran Premio Città di Nicosia è dedicato alla memoria di Carmelo Romano, giovane e talentuoso pilota nicosiano, prematuramente scomparso.