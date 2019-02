Il Comune di Capizzi partecipa al bando per il recupero e razionalizzazione degli alloggi per l’edilizia economica e popolare

Il Comune di Capizzi partecipa al bando per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2014, emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture con circolare 63880 del 20 dicembre 2018.

Con la determina dirigenziale 47 del primo febbraio è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale di Capizzi, per i lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l’edilizia economica e popolare in località Birruso, per l’importo complessivo di 780.000 euro L’intero progetto esecutivo è stato tramesso il primo febbraio, girono della scadenza dei termini per partecipare al bando.

Soddisfatto il sindaco Leonardo Principato per avere partecipato al bando i cui lavori previsti qualora finanziati consentiranno la riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e dei costi di gestione da parte del Comune di Capizzi.

I lavori nel dettaglio riguardano: la manutenzione delle parti comuni dell’organismo abitativo e dell’area di pertinenza esterna nella quale è stato previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione, il superamento delle barriere architettoniche, l’adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico degli immobili, con particolare riferimento alla prestazione energetica.