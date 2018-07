Il Coro Lirico Sinfonico Città di Enna si esibisce in onore di Maria SS. della Visitazione

Ritorna ad esibirsi in città il Coro Lirico Sinfonico Città di Enna diretto dai maestri Luisa Pappalardo ed Alessandro Maccari. I prossimi appuntamenti in programma saranno, infatti, venerdì 13 Luglio nella Chiesa di Montesalvo e domenica 22 Luglio nella Chiesa Nuova di Sant’Anna.

Il concerto di venerdì, che avrà inizio alle ore 22, prevederà un repertorio preparato ad hoc in occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima della Visitazione. Previste, infatti, le esecuzioni delle “Ave Maria” di Charles Gounod, Gaetano Donizetti, César Franck e Gioachino Rossini, dal repertorio operistico l’esecuzione dei brani “La vergine degli Angeli” tratto da “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi, “Dio di Giuda” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, “O Signore, dal tetto natio” tratto da “I Lombardi alla prima crociata” di Giuseppe Verdi e “Dal tuo stellato soglio” tratto dal Mosè di Gioachino Rossini. Nella parte finale del concerto è stata annunciata l’esecuzione di celeberrimi brani appartenenti alla musica napoletana, “Cicerenella”, “Palummella” e “Te voglio bene assaje”, una novità assoluta nel repertorio del Coro Lirico Sinfonico Città di Enna.

Il concerto nella Chiesa di Montesalvo di venerdì sarà anche la prima uscita della neonata Ensamble Siciliana Giuseppe Verdi.

“Abbiamo scelto di dedicare questa ensamble a Verdi – commenta il direttore del coro Luisa Pappalardo – in quanto il compositore parmense è stato un grande fautore e promotore dell’utilizzo dei cori in ambito musicale. Questa nuova realtà sarà coadiuvata dal flautista Gaetano Crimì che assieme al baritono Alessandro Maccari rappresenta il fiore all’occhiello del nostro progetto artistico”.

Lo stesso repertorio in programma venerdì sera sarà riproposto in occasione del concerto di giorno 22 Luglio ad Enna Bassa in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Anna.