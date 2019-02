Il gruppo consiliare “Troina in Movimento” chiede il rinnovo della commissione mensa

Con un atto formale rivolto al presidente del consiglio comunale ed al sindaco di Troina, il gruppo consiliare di minoranza “Troina in Movimento”, chiede l’inserimento di un punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale nel quale si discuta il rinnovo della commissione mensa.

“A più di un mese dalle diverse interlocuzioni verbali effettuate con l’assessore per le Politiche scolastiche, – commentano la loro richiesta i consiglieri di minoranza – alla quale veniva richiesto il rinnovo della commissione mensa e l’inserimento nella stessa anche di un consigliere di minoranza; restando, ad oggi, inevasa detta richiesta; ritenendo urgente garantire un collegamento istituzionale tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, in merito alle diverse lamentele che continuano a pervenire dall’utenza stessa; ritenendo indispensabile il monitoraggio circa l’accettabilità del pasto, la qualità del servizio e le modalità di erogazione dello stesso, il gruppo Troina in movimento richiede l’inserimento del punto ‘rinnovo commissione mensa’ al prossimo consiglio comunale”.