Il Libero Consorzio di Enna alla ricerca di locali per l’Istituto Volta di Nicosia

Il Libero Consorzio di Enna ha pubblicato l’avviso attraverso il quale intende ricevere offerte per la locazione di un immobile da adibire a sede distaccata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Nicosia.

La vicenda, iniziata a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, ha preoccupato studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici ed è nata a fine agosto quando il dirigente del Libero Consorzio, Paolo Puleo ha scritto al dirigente scolastico del Volta, Felice Lipari, chiedendo il trasferimento immediato a scopo precauzionale delle dodici classi, laboratori ed uffici dal plesso principale dell’Istituto di viale Vittorio Veneto, per l’adeguamento strutturale dell’intero edificio per il quale erano stati rilevati dei problemi strutturali.

Il 13 settembre il commissario straordinario del Libero Consorzio autorizzava l’uso parziale dei locali del complesso, escludendo l’ala che comprende la palestra, tre laboratori ed i servizi igienici. Un risultato che ha permesso fino ad oggi di far ritornare gli studenti del Volta nelle rimanenti aule del plesso centrale dell’Istituto, fino all’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale.

Ma si tratta di una situazione temporanea per cui il Libero Consorzio ha pensato di ricercare altri locali idonei. Secondo l’avviso pubblicato l’immobile dovrà trovarsi nel territorio di Nicosia, dovrà avere una superficie di almeno 1.200 metri quadrati, per consentire la suddivisione dell’immobile in almeno dodici aule ed in tutti quegli spazi idonei allo svolgimento delle attività scolastiche (laboratori, uffici segreteria e Presidenza, aule riunione, ecc…), e dovrà possedere servizi igienici distinti per alunni maschi e femmine, nonché per i docenti e personale Ata, oltre a tutte le normative in tema di sicurezza e conformità alle norme vigenti.

Le offerte dovranno pervenire presso la sede di Enna del Libero Consorzio entro e non oltre le ore 12 del 25 ottobre 2018.L’immobile scelto dovrà essere consegnato all’Ente ed al dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Volta di Nicosia entro e non oltre il 20 dicembre 2018.