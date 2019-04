Il neo prefetto di Enna in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Il 4 aprile, Il prefetto di Enna, Giusi Scaduto, si è recata in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Enna dove è stata ricevuta dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Licari.

Durante la visita il Comandante ha rappresentato, attraverso un sintetico briefing illustrativo, la situazione economico-sociale della provincia ennese.

E’ stata anche l’occasione per evidenziare i ragguardevoli risultati operativi raggiunti dalla Guardia di Finanza di Enna, che attraverso la complessa e proficua azione di polizia economico finanziaria dispiegata in tutto il territorio è riuscita a mettere in campo efficaci azioni contro lo sperpero e l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti i quali, non impiegati correttamente, frenano lo sviluppo del territorio in termini economici e sociali.

L’autorità di governo, nel corso della visita, si è soffermata con il personale, al quale ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attività svolta.

Il cordiale incontro si è concluso con il proposito di consolidare ancor di più le sinergie istituzionali già in essere al fine di affrontare congiuntamente le criticità di sistema che intaccano la parte sana ed onesta dell’economia ennese.