Il Panathlon Club di Enna ospita il pluricampione paralimpico Daniele Cassioli

Il Panathlon Club presieduto dal Nanni Di Mario, ospiterà giorno 22 febbraio Daniele Cassioli. Pluricampione paralimpico di Sci Nautico, detentore di tre record in tutte le specialità, Slalom, Figure e Salto, delle quali detiene i record del mondo rispettivamente di 5,5/12/58K/H, 2240 punti e 21,10 mt.

In carriera ha vinto 22 medaglie d’oro ai mondiali e 25 medaglie d’oro agli europei. Membro del consiglio nazionale del CIP, è in prima linea con la propria Onlus per aiutare e stimolare i bambini non vedenti.

Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, ha trentadue anni e una vita non solo sportiva tutta da conoscere, che lui stesso racconta nel suo libro “Il Vento Contro” edito da De Agostini. Si tratta di un vero e proprio inno alla vita di chi ha trovato nello sport la giusta motivazione per andare oltre le difficoltà quotidiane: “Credo fortemente che lo sport, che tutti gli sport siano davvero l’occasione per far capire che i non vedenti possono fare quello che desiderano”.

Questo è il messaggio che trasmetterà negli incontri previsti durante tutta la giornata: la mattina incontrerà gli studenti della facoltà di Scienze motorie e gli alunni delle scuole superiori presso l’auditorium dell’Università Kore di Enna; subito dopo sarà ospite al centro trasfusionale AVIS; alle ore 17,30 incontrerà la cittadinanza, i club service e le varie associazioni cittadine presso la Chiesa di S. Cataldo; e in serata sarà ospite dei soci del Club Panathlon di Enna .

Il Presidente del Club, Nanni Di Mario, ringrazia il socio Giovanni Sacco esperto di sci nautico e responsabile del circolo “Tre laghi” di Enna per aver voluto fortemente far conoscere la grandezza non solo sportiva ma umana di questo uomo straordinario.