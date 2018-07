Il Team Autosport Sorrento pronto a svolgere a Pergusa i test delle proprie vetture

Pronti a dare il nostro contributo per incentivare la ripresa delle attività a Pergusa. La conferma arriva dallo Staff di Autosport Sorrento il team cui da 2 anni gareggia il pilota ennese Simone Patrinicola che quest’anno insieme al collega Michele Esposito con una Ligier JS 53 è impegnato in competizioni nazionali ed internazionali di durata con prospettive molto promettenti.

E Mario Sgro in ogni iniziativa che il team campano ha organizzato a Enna come la presentazione della stagione lo scorso gennaio all’Hotel Villa Giulia e della vettura in piazza Umberto lo scorso 27 maggio, è stato sempre presente, incoraggiando molto il giovane pilota ennese a continuare in questa avventura e possibilmente essere a fianco a lui per quello che gli compete.

“Mi congratulo più che con il Presidente con l’amico Mario Sgro per l’impresa che è riuscita a portare a compimento che sicuramente non è stata cosa da poco – ha commentato il Patron dell’Autosport Sorrento Tonino Esposito – ma conoscendo la grinta, la tenacia, ma soprattutto la passione di Mario non avevo dubbi che arrivasse sino in fondo. E so anche che l’affetto è reciproco e Mario me lo ha sempre dimostrato anche con le dichiarazioni fatte lo scorso 27 maggio che io ho sentito sui social dove affermava che era pronto ad ospitare il nostro Team per effettuare i test. Ebbene io lo ringrazio pubblicamente ed adesso che tutto è a posto posso confermare che anche noi siamo pronti per venire in Sicilia in questo splendido palcoscenico sportivo – naturalistico che è Pergusa per venire ad effettuare i test delle nostre vetture. Aspettiamo solo che ci faccia sapere quando per organizzarci”.