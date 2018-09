Il tecnico ennese Sebastiano Restivo in Cina per la promozione del calcio nelle scuole

Nuova esperienza formativa all’estero per il tecnico Uefa B dell’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 Sebastiano Restivo, che dal 15 al 30 Settembre si recherà in Cina per svolgere attività di docenza presso alcuni istituti scolastici. Nello specifico, Restivo svolgerà attività di insegnamento di tecniche e tattiche calcistiche rivolta a docenti di educazione fisica in accordo con il governo cinese. L’attività formativa, organizzata da ViaSoccer, organizzazione internazionale con una sede distaccata in Italia, si svolgerà a Taicang, città che sorge nei pressi di Shanghai.

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Londra presso il settore giovanile del Crystal Palace, per il responsabile dell’attività di base della Progetto Enna Sport arriva, quindi, una nuova esperienza fuori dai confini italiani.

“Sono stato invitato ed ho aderito con piacere a questo progetto promosso da ViaSoccer – questo il commento di Sebastiano Restivo – per promuovere il calcio in Cina. Mi auguro di riuscire a trasmettere tutte le mie competenze ai docenti cinesi e di riuscire a dare il mio piccolo contributo allo sviluppo del calcio in Cina. Sono sicuro – prosegue il tecnico della Progetto Enna Sport – che anche questa esperienza mi arricchirà sportivamente ed umanamente e per questo ringrazio sin d’ora ViaSoccer per l’opportunità che mi è stata offerta”.