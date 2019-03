ImpavidaArte: partito il countdown di 100 giorni

È finalmente iniziato il countdown: fra 100 giorni esatti ci sarà la Cerimonia di Premiazione del Concorso Artistico Letterario “IMPAVIDARTE – la biennale della cultura 2018/2019”. In questi giorni stiamo ultimando la fase di “presentazione” degli autori menzionati per ciascuna sezione.

Intanto la nostra macchina va avanti, potendo svelare le due date di premiazione del Nostro Concorso. Ovviamente tutto ciò è stato fatto con largo anticipo per permettere agli autori provenienti da tutta Italia di organizzarsi al meglio per essere qui nel Nostro Paese. Ma non vi nascondiamo che il largo anticipo è anche per Noi di Nicosia, permettendo a tutti di evitare quei fastidiosi eventi “paralleli” che sono inutili e dannosi, restituendo l’immagine, falsa, di un paese diviso. Noi siamo un paese unito. Questa è l’immagine, quella reale, che dobbiamo mostrare in questi giorni. Perché chi verrà, speriamo in molti, deve vedere ciò che è realmente Nicosia: un Paese unito, felice e un vero mecenate della cultura. Chi attua eventi paralleli, soprattutto in questi casi, è solo un terrorista nemico di questo paese. Uno che è sicuramente tutto, tranne che un vero Nicosiano.

Alain Calò