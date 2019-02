ImpavidArte: ecco i titoli delle opere in concorso

Di seguito riportiamo l’elenco delle opere che sono state regolarmente iscritte al concorso Artistico Letterario “Impavidarte – la biennale della cultura 2018/2019” (direzione artistica a cura di Alain Calò e Maria Teresa La Via) durante la fase di raccolta conclusa il 31 dicembre scorso.

Sono 881, divise in due macro gruppi, ovvero le opere prettamente letterarie e le opere prettamente artistiche.

Le opere sono riportate solamente attraverso il titolo, rispettando l’ordine alfabetico.

OPERE LETTERARIE (partecipanti alle sezioni 1,2,3,4,5,9,10)

#01052017 ‘A NOTTE 18 APRILE 2015_MAR MEDITERRANEO 1912 A DIO A PALA DA FICURINNIA A PIEDI NUDI A TE CHE NON HO MAI CONOSCIUTO A VOLTE A VOLTE CAPITA CHE ABRUZZO AD ALI SPARSE AD OGNUNO IL PROPRIO BAU ADORO LE TAVERNE AESSENZA ALBORI ALEPPO ALGORITMICA FOLLIA ALLA SERA ALTARI ALTER EGO ALTROVE AMA! AMALA NELLA SVENTURA AMANDA E L’INCONTRO SPECIALE AMERAI IL MESE DELLE ROSE AMICO NON FERMARMI AMORE AMORE AMORE AMORE IMPAVIDO ANABASI DI UN EMIGRATO SICILIANO ANCORA TU ANDAVA IL TEMPO ANGELO ELOQUENTE ANIMA SOLA ANIME CHE CERCANO ANIME RANDAGIE ANNALISA ANNI DIFFICILI ANTICO BORGO APOLIDE AQUARIO ARANCE ROSSE DI SICILIA ARIDI CAMPI DI CREPE ASPETTAVO L’AMORE ATMOSFERA NATALIZIA A CEVEDAGO ATROCI DUBBI ED AMARE RIFLESSIONI ATTESA ATTIMO ATTONITA AUGUSTA AUSCHWITZ SENZA SPERANZA AUTOCONSOLAZIONE DA SCRITTURA AUTOGRILL AVREI VOLUTO LO ZUCCHERO FILATO BAD SOUL. I WILL NEVER BE A MEMORY BANCONI DESERTI BATTESIMO BELLEZZA BENVENUTI A DELFINIA BOOMERANG BREZZA BENIGNA BRISBANE BRUCIARE DENTRO BUIO BUSSANO ALLA PORTA CALORINA CANTATA ATLANTIDE CANTI DALL’ESILIO CARA NOTTE CARPE DIEM 1 CARPE DIEM 2 CE STA CHI… CENTRO AMERICA, 1921 CERTE FONTANE CERTI TUNNEL CI SONO ANCH’IO CIANGI U CORI CICATRICE NUMERICA CIELO DI VIOLE COL PRESENTE E L’INFINITO COME E’ COMINCIATA COME ICARO COME IL MARE COME IN UN SOGNO COME NERE BANDIERE COME NIENTE COME PRIMAVERA COME UN DIAMANTE COMU UN TRONU DI L’ARIA CONFORTO CONSIGLIO DI UN DIVERSO CONTADINU CONTINENTI DI CARNE CONTRO CORRENTE CONTROCANTO, VERSO IL VENTO COSA RESTA DI NOI CRISTALLI CRITEGA NEMICA CUORE SORDO DA SEMPRE COME NEI TUOI OCCHI DAL MARE CHE NON C’E’ DANTE E BEATRICE DECLINO DEMOGRAZIA BASTARDA DESIDERI DESTINO DI PARTIRE DIFESE DIPENDENZA DIPINTO DISABILITA’ DISCORSI PERSI DISSOLVENZE DISTACCATI DIVIDE ET IMPERA DIVISI PER SEMPRE DOMANI SARA’ SOLE DON COSCIOTTO E SENZAPANCIA DONNA E MADRE DONNA SENZA STORIA DONNE, LE DOLCI CREATURE CHE… DONO ALLA LUNA DOVE C’E’ ODORE DI ZOLFO DOVE GLI ALBERI ASCOLTANO DOVE HO STESO UN CORPO FRAGILE DOVE IL SOFFITTO INCONTRA IL CIELO DOVE SEI? DUE MEZZE BOTTIGLIE E ANCORA CERCO E IN MEZZO C’E’ LA NOTTE E LA CHIAMANO VITA E POI MAI PIU’ È UNA TERRA, LA MIA E VA… EBBREZZE DI VERSI SOSPIRO DI… VINO EFFETTI DI LUNA EGIDIO E LA CANFORA EMOZIONI IL VAL BRANDET EMOZIONI SENZA VOLTO EPPURE SONO SOLO UOMINI EQUILIBRI PRECARI ESERCIZI DI SOLITUDINE ESSERE O NON ESSERE EVO FABRIZIO FRIZZI FAITH FARFALLE GRIGIE FARFALLE TRA LE PAGINE FAVOLA FAVOLE PER CUORI RIVOLUZIONARI FESTA! FIGLI DEL MARE FIMMINI INUTILI FINE FINO IN FONDO FIORE IRRAGGIUNGIBILE FOR MY LOVE FORZA MAGGIORE FRAMMENTI DI VITA FRANCESCA SERIO FRATTURE FUNAMBOLI TRA REALTA’ E SOGNO FUORI SERVIZIO FUTURA GABBIANO GALLERIE GELIDO VENTO ESTIVO GIOIA GIORNI DI NEVE GIUGNO 2015 GIULIO GLI OCCHI DEL CIECO GOCCE GOMMA E MATITA GUERRA CON ME STESSA HO UN SOGNO HO VISTO… I COLORI DI ME I GIORNI IN CUI CAMMINO LENTO I MAESTRI DEL PARCO I MIEI COLORI I PANNI SPORCHI I RACCONTI DI LECCIUS I SOGNI DEI MIGRANTI I TRENI I TUOI PASSI ICARO II ATTO IL BAMBINO DI LATTE IL BINOCOLO DI CHURCHILL IL BLOCCO DELLO SCRITTORE IL CERCATORE D’ORO IL CIELO DI NOTTE IL CIELO SI OSCURO’ IL CONTE DI FORTESCURA IL CORAGGIO DI… IL DESTINO IL DIRIMPETTAIO IL DRAGO ED IL VILLAGGIO IL FREDDO DI QUESTO TEMPO IL GABBIANO REALE IL GATTO RICKY VA IN AFRICA IL GIORNALE BIZZARRO IL LAGO SVIZZERO IL MANDORLO IL MIO PEZZO DI MARE… IL MONDO CHE VORREI IL NIENTE IL PAPAVERO E L’ALLODOLA IL PARADISO DELLE CAMOLE IL PIANISTA DEL BORDEAUX IL POETA E LA VALIGIA IL PONTE IL PROFUMO DEL MARE IL QUADRO DIPINTO E SCOLORITO IL RITORNO IL RUMORE DEL MARE IL SALICE RIDENTE IL SEGRETO DEL MANOSCRITTO DI GESU’ DI NAZARETH IL SEGRETO DELA LUNA IL SEGRETO DI UN’ANTICA LEGGENDA IL SEME DEL FRUTTO PROIBITO IL SILENZIO IL SILENZIO DELLA NOTTE IL SORRISO DI UN BAMBINO IL SORRISO DI UNA PUTTANA IL TEATRO IL TEMPIO MALEDETTO IL TEMPO E LA MORTE IL TESORO DEL CARME RAGGIANTE IL TUFFO IL VENTO DI CADICE IL VIAGGIO IN RIVA AL FIUME INDIETRO NEL TEMPO INTERVISTANDO I MAGNIFICI SICILIAN INDISSOLUBILE INFERNO INFINITA INFINITA MAMMA INGABBIATI INSIEME INTERPRETI PER FAVOLA VERA INVERNO 2015 INVERNO IN AGOSTO IO SONO LA TEMPESTA IO TI PERDONO IO VADO VIA ISPIRAZIONE K-12 LA MEMORIA DEL MONDO L’ALBERO DEI SOGNI L’AMICIZIA L’AMORE E POI L’AMORE E’ L’ANTIQUARIO L’ARANCIA L’ARTISTA DI STRADA L’AUTUNNO E’ ARRIVATO L’ENERGIA PERDUTA L’EOTANASIA L’IMMAGINE NEGLI APPUNTI L’INCONTRO L’INCONTRO DI NATALE L’INEQUIVOCA PREGHIERA L’INIZIO DI UN APICE L’OMBRA DI UN UOMO L’ORA L’UGUALE E’ DISUGUALE L’ULTIMA ESTATE LA BICICLETTA LA BUSSOLA LA CAREZZA DELLA DISTANZA LA CARRETTA DEL MARE LA CONFESSIONE LA CONFESSIONE LA CORSA LA DIFFERENZA TRA NOI LA GRANDE GUERRA LA GUERRA PIU’ LUNGA LA LEGALITA’ LA LEPRE E IL CONIGLIO LA LETTERA LA LUNA E LA CULLA LA MAMMA LA MELA E LA CIPOLLA LA MERAVIGLIA LA MIA GUERRA LA MIA ISOLA LA MIA SOLITUDINE LA MIA STELLA LEGGENDARIA LA MORTE A DACHAU LA MORTE NON E’ NERA LA MORTE VERRA’ ALL’IMPROVVISO LA PIOGGIA SALE LA POESIA DEL VIAGGIO LA PROFEZIA DEL VECCHIO INDOVINO LA PROVA DEL 9 LA QUINTA LA RANA LA RICERCA DELLA NOSTRA ESSENZA LA RINASCITA LA SCATOLA DI LATTA LA SENSIBILITA’ NON E’ UN REATO LA SIGNORINA LUNA LA SOPRANA E IL TENORE LA STAZIONE DEGLI AMORI PERDUTI LA STORIA DI FIOREDIMARE LA STORIA DI SICì E LIA LA STRADA VERSO IL TRAGUARDO LA TERRA DI TREBLINKA LA TRAPPOLA E’ IN TE LA VERITA’ LA VERITA’ LA VITA IN UNA STORIA LARGO GELSO N.21 LASSU’ LE BATTAGLIE DEL CLAN LE MEMORIE DI ROKSTEG LE NOSTRE TRACCE LE POCASTROCCHE LE PRATICHE D’UFFICIO LE STAGIONI DELLA VITA LE STORIE DEGLI ALTRI LEADER SI DIVENTA LEGGERA PIOGGIA LETTERA DI UN FIGLIO ALLA SUA MAMMA LETTERA NEL VENTO LIBERA TERRA LIBERE RIFLESSIONI LIVIDI LO SBADIGLIO LO SPECCHIO LO ZIO GOMEZ LONTANI DALLA VERITA’ LUCE LUNA CRESCENTE I FIGLI DEL VENTO MAMMA MAMMA LI TURCHI MANIFESTO E RIVOLUZIONE MASSIMILIANO FRASSI MATTEO MATTINO ME DESNUDAN LAS HOJAS DEL SILENCIO MEA CULPA MEDITERRANIMA MEDUGIRIE MELANCONIA METTITI LA GIACCA BUONA MI è CADUTA LA MASCHERA MI NASCONDO MI PIACE MI PIACEVA PENSARE MICROFONI SPENTI MIGRANTI MILADA MIO ETERNO FRAGILE MISSION IMPOSSIBLE MORSO DI RANA MOTO PERPETUO MUNTAGNA VIVA NA PICCIRIDDA NATI SOTTO IL SEGNO DEL RICCIO NEBBIA DI NEI PROFONDI ABISSI DELL’ANIMA NEL BATTITO D’IMPROVVISE ALI NEL DENTRO DEL MIO CUORE NEL GIARDINO DEL VENTO NEL NOME DELLA VERITA’ NEL NOME DI DIO NEL NON SENSO NELLA STESSA SQUADRA NELLE TRINCEE DEL MARE NON E’ TUTTO PERSO NON SO CHI NONNA NONNA, TU CHE NE SAI DEL SESSO? NONNO COMUNISTA NOSTALGIA NOTTE IN VIA ETNEA NOTTE SUPERBA NOTTI DI PRIMAVERA NOX SINE LUNA NUOTAVI ODE ALLA MORTE ODE ALLE DONNE OGNI TUO DIFETTO OH MIMI OH, VITA OLOCAUSTO OPALE OPERA ORA ORFEO ORIGINS PANCHINA VUOTA PARADISI IPERURANEI PARAISO DE INFAMIA PE FE N GIUDIZIO PELLE DI INGENUA FANCIULLA PENSIERI PER SEMPRE PERSEFONE POESIA POESIA MANIFESTA POLOZIA NTE’ SPITAI PORNOSHOCK PORPORA SFUMATO PORTAMI ALLA VITA PORTOFINO PRIMA PROFANARE ANTICHE TOMBE PROMESSA A CHIOGGIA PUZZLE DI PAROLE QUANDO UN SOGNO QUANTE COSE QUARTARA VECCHIA QUEI PINI INCOLONNATI QUEL DOLORINO IN BASSO A SINISTRA QUEL GRATTACIELO NEL BOSCO QUELL’ANGOLO DEL MIO PAESE RACCONTO DI NATALE RAGAZZA DEL ‘99 REALTA’ RICCA DEI MIEI ANNI RICOMINCIARE RICOMINCIO A VOLARE RICORDI RICORDI DI UNA ESTATE SICILIANA RICORDO DI MORTE RIFLESSIONI RITORNO ALLA TERRA RITORNO ANCORA RIVEDO QUEGLI OCCHI RIVOLUZIONE ROBERT R. SVENSSON NISHIMURA JR. ROSY & VITO E.I. SALE IL VENTO SANT’ILARIO AL TRAMONTO SCOCCATA ERA GIA’ LA MEZZANOTTE SCRIGNO DI PRIMAVERA SE BIANCO, SE NERO SE RUBO UNA FOTO SEGNALE DI VITA A THAPSOS SEGRETO ELETTORALE SEMPLICEMENTE DONNA SENSI SENZA TITOLO SENZA UNA RAGIONE SENZAVOCE SERATINA NORMALE SERENITA’ SETTANTOTTO SHOAH – LA CINTURA DEL MALE SIAMO AEREI FERMI SICILIA TERRA MIA SIGNORAGGIO SILVIA SIPARIO SOFFIO SOGNARE SOGNO E POESIA SOGNO LUCIDO SOLARIA SOLE NELLA MENTE SOLITUDINE CITTADINA SOLO SOLO IO E L’UNIVERSO SOLO PER TE SONO UN MOSTRO SONO VESTITO DI ZERO SORVOLERO’ SPECCHIO RIFLESSO SPERANZA SPERANZE D’INCHIOSTRO STAVO STELLE CHE NON DIMENTICANO STUPIDE PAROLE SUI MIEI PASSI SUL MIO CORPO CHE TREMA SULLA PANCHINA SUM SUSSULTI F.R. T’HO VEDUTA TABOR TE NE ANDRAI TEMPO VECCHIO TERRA ANTICA TERRA AMARA TERRANOVA TERREMOTO DI SANGUE TI LASCERO’ ANDARE TINTINNIO DI NOTE TORNARE TRA DIO E LA REALTA’ TRA I RIONI TRA LE SPINE E LE MORE TRA LE TUE DITA TRA LENZUOLA SGUALCITE TRA LUCE E BUIO TRE MINUTI A MEZZANOTTE TREMA TERRA MIA TRENTA DENARI TRIBUTO A GIULIO TUTTO TACE! U TEMPU DI FARIMI A VARVA ULISSE SONO IO UN ALTRO SORSO, PER FAVORE UN AMORE SORDO E MUTO UN ANNO DI NOI UN ANNO DI PIU’ UN CACCIATORE UN DIPINTO D’AMORE UN GIORNO DI FESTA UN ISTANTE… E RUBI UN LAVORO SPORCO… UN LIBRO SPECIALE UN MAESTRO SPECIALE UN MAZZO DI FIORDALISI UN MENDICANTE UN MOMENTO SOLO UN PRANZO UN REGALO PER MATTIA UN SOGNO UNA DONNA RIBELLE UNA GIORNATA PARTICOLARE UNA MAGNIFICENZE UNA NUBE CI CAPì UNA PARTITA SENZA REGOLE UNA SECONDA POSSIBILITA’ UNA SERA COME TANTE UNA STRANA SETE D’AMORE UOMINI URSINI:UN LUOGO DELL’ANIMA VA IL PENSIERO VACANZE DI CARNEVALE VEGLIA VENTO VERSO IL NUOVO CONFINE VERSO UN FORSE VIA CHIAIA, ORE 10 VIAGGIO DI PIACERE VITA STRESSATA VOGLIA DI VITA VOGLIO DISTRUGGERE IL SITO VOLEVO FARE L’ATTORE VONGOLE VORREI CAPIRE VUOTO

OPERE ARTISTICHE (PARTECIPANTI ALLE SEZIONI 6-A, 6-B, 7, 8)

2081 – SHOT THE PRINCE A PARTI INVERSE A SE STESSO A TRAVEL DELIGNED BY SHADOWS 1 A TRAVEL DELIGNED BY SHADOWS 2 A TRAVEL DELIGNED BY SHADOWS 3 ABBRACCIO AFFOGARE AGNES AL CHIARO DI LUNA AL VOLO ALBERT LO ZOMBIE ALL THAT YOU HAVE TRIED – TIDAL WAVES ANGEL APRILE ARTPHONE AUTUNNO BAGNANTI BANANA ELETTRONICA BASTA UN SOFFIO BEHIND THE WORK BLOCCATI BREAK BREAKINGGLASS 1 BREAKINGGLASS 2 BREAKINGGLASS 3 BREAKINGGLASS 4 BREAKINGGLASS 5 BUCHI NELL’ACQUA BUONE NUOVE BUONO IL CIOCCOLATO CALORE CAMMINO CAMPAGNA DEL SUD CAPELLO DI CUORE CARPE DIEM CARRI VOTIVI 1 CARRI VOTIVI 2 CARRI VOTIVI 3 CARRI VOTIVI 4 CARRI VOTIVI 5 CARRIOLA CON MATTONI FORATI CEFALU’ LA MARINA CENTRO COMMERCIALE CERCANDO KULVIR CHARME CHIACCHIERE TRA VICINI CI PENSO E NON CI PENSO CITY LINES COCCODRILLO COLOMBA VOLANTE COLPO DI FULMINE COME IN CERTI ROMANZI RUSSI CONNESSIONI LASCHE CONTRO TUTTE LE GUERRE COOPERATIVA DIOGENE CORPO CIRCUITO CRESCERE CRISTO MORTO DE EXCESSO DEA BENDATA DERRICK MAY DEUCALIONE E PIRRA DONNA DOPO LE LUNE E SONO QUELL’ACQUA DI NUBE EFFETTO OTTICO ERI Lì EROI PER SEMPRE ESCLUSO IL CANE ESTATE ESTATE EUDORE FACCIATA FACCIO IL CANTANTE FAIRY FANTASMI FARFALLA FESTA IN GIALLO FILODRAMMATICI/01 FILODRAMMATICI/02 FILODRAMMATICI/03 FINE FIORI DI ZUCCA IN FESTA FIUME E TRAMONTO FOG FORGET IF YOU CAN (A TRIBUTE TO CHOPIN) FOTOGRAFIA – POESIA FRANK GELATO CON DANTE GESU’ CRISTO GIOVANNINO L’INVISIBILE GIUSTINO, UCCELLINO CORAGGIOSO GLI ANGELI PENSATORI GOCCE GONG! GUARDAMI GUSCIO I TORMENTI DI UN AGNOSTICO ALLA RICERCA DELLA VERITA’ I TRE VOLTI DELLA LUNA I VOLTI DEL BELLO IL BACIO IL CANTO DI NOTTE IL CAVALIERE ERRANTE IL DIPINTO DI UN ARTISTA IL FIGLIO IL GIORNO DI AARON IL GIORNO DOPO IL MAESTRO DEL TORRONE ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO IL MARE IL MARE DENTRO IL CUOR IL MIO NOME E’ MARTINA IL MONDO INVISIBILE IL RESPIRO DEL MARE IL SOLITARIO IN QUESTO MONDO SIAMO STATI GETTATI IN VOLO INCONTRI INIZIO INTRECCI IO NON HO MAI IO ODIO SHAKESPEARE ISOLAMENTO JOBS ATTACK KOLEO’S L’ALBA L’ALBA DEI NUOVI GERMOGLI: RISPOSTA ALLA CHIAMATA PER SANARE LE FERITE NELLA TERRA ARIDA L’ALTRA ISOLA L’ETA’ DEGLI ALBERI L’ETNA OLTRE LA SIEPE L’INGEGNERE L’ISOLA DI S. GIORGIO DIETRO LA FINESTRA L’ULTIMO ISTANTE L’ULTIMO ISTANTE L’ULTIMO UOMO SULLA TERRA LA FINE DEL MONDO LA GENTE E’ STRANA LA GIOSTRA LA LAMPADA DEI DESIDERI LA MADELEINE E LO STRANIERO LA MADONNA DI LOURDES LA MANO LA MERENDA DI OLGA LA MIA NON PRIMA VOLTA LA NATURA PRET A PORTER LA PAURA LA PORTA LA SCALA METAFORA DI UNA VITA LA STRADA LA TERRA DEL SILENZIO LA TRAPPOLA DELLA PROVOCAZIONE 1 LA TRAPPOLA DELLA PROVOCAZIONE 2 LA TRAPPOLA DELLA PROVOCAZIONE 3 LA VALIGETTA DELL’EMIGRANTE LA VOCE DENTRO URLA LAVA LE CLOCHARD LE CORNA LE FASCINE DI GRANO LE INTERMITTENZE DELLA GIUSTIZIA LET’S JAZZ LIBELLULA LIBELLULA IN CACCIA LIBERA DI SOGNARE LIGHT ME WITH HOPE LIGHT MY FIRE LIGHT’S CAGES LIPS LONELINESS MADRID MAMY MANI DI UNA SARTA MANICHINE MARA DEI CORMORANI MARIA VOLA VIA MARTINO MARY MASCHERE MATTONI FORATI MELANIE MELOGRANO MEMORIES’ SOLO MERCATO DI VENEZIA MIRROR MONTE POLLINO NAMEE 2K NASCONDINO NATURA DAL VIVO NATURA MORTA NATURAE NATURALMENTE SIMMETRICA NELL’ULIVETO NINNA NANNA OLTRE IL MARE NOMOFOBIA NUDO DI DONNA OCCHI INDISCRETI OCCHIO DI LYNCH OCEANICA SOLITUDINE ORCHESTA OUT(COUNTRY)SIDE PAESAGGIO CON CIPRESSI PAESAGGIO MARITTIMO (VISTO DA UN CUCCIOLO DI GAMBERETTO) PALA PANTA REI PARTENZE PATHOS PELLEGRINI PEOPLE PER NON DISTURBARE PINOCCHIO PIOGGIA AL BAR PIOGGIA SU ANIMA ARSA PODALIRIO SU FIORE POEMOTUS 1915 POWER OFF PRIMITIVO PROSPETTIVE SENESI PUNTERUOLO ROSSO IL KILLER DELLE PALME QUADRO PRECARIO QUANDO LA LUCE INCONTRA L’ALBERO COSMICO SI MOSTRA L’OMBRA: VIAGGIO DELL’IO ALLA RICERCA DELLA COINCIDENTIA OPPOSITORUM QUANDO LE TORRI CANTANO QUI NON CI SONO ALBERI QUOTIDIANITA’ GALATESI RAGAZZA CON MAZZO DI ROSE RAGAZZA CON SMART RAGGIUNGEREMO IL NOSTRO CAMMINO RAIN RECYCLES REVE RICERCA RICORDI 1 RICORDI 2 RIFLESSI RIFLESSI DI NATURA RISORSE UMANE ROSE RUCOLA O.S. DANCING IN THE WEB SACCHI DI CALCE CON BANCALE SAD THINGS HAPPEN SOMETIMES SADOK SALA DI ATTESA SALINA BLUE SALINE TWIN COLOR SAM SASSI SBIRCIATINA NEL CANAL SCACCO MATTO SCALA SCARABOCCHI D’AUTUNNO SE LA GENTE USASSE IL CUORE SENILITA’ SENZA PAURA SILHOUETTE D’AMORE SKETCH CAFFE’ SOAVE SOCIETY SOGNANDO AMSTERDAMA SOGNARE SOGNI DI UN’ANIMA ANTICA SOGNI IN BOLLE DI SAPONE SOSTA SPARKLING CITY LIFE SPIDERBOY SPLASH STANISBERG REDUX STELLA1 STREET ANGEL STREET TENERIFE 1 STREET TENERIFE 2 STREET TENERIFE 3 STREET TENERIFE 4 STREET TENERIFE 5 SUGHERO SUL LATO OPPOSTO SUNRISE TEMPO DI CAMBIARE TEN MYSTERIES TENTATIVI DI OMOLOGAZIONE THE ALTERNATIVE THE FINAL CALL THE LIGHT BOX THE MAGICAL BRIDGE OF COLOGNE 1 THE MAGICAL BRIDGE OF COLOGNE 2 THE MAGICAL BRIDGE OF COLOGNE 3 THE MAGICAL BRIDGE OF COLOGNE 4 THE MAGICAL BRIDGE OF COLOGNE 5 THE RECORD OF EXISTENCE THE SHIT IN MY MIND THE WHITE SOUL STORIES 1 THE WHITE SOUL STORIES 2 THE WHITE SOUL STORIES 3 THE WHITE SOUL STORIES 4 THE WHITE SOUL STORIES 5 THESE EMPTY HEAVY WORDS THEY SELL TI ASCOLTO TOGETHER TRITTICO #1 TRITTICO #3 TRITTICO#2 TRULLO – ROCCAMORICE- MAJELLA TULIPE TUTTI A CASA TUTTO TACE U FURMENTU U ZU VANNI UN PADRE UN SALTO SOPRA IL FOSSO UNA BIMBA E LA PAURA DI FARE UN QUADRO UNA STELLA PER GUIDARLA UNA VITTORIA PER DUE UNDO UNEXPECTED DELUSION UTERO MARE VENERDì VENERE A MILANO VITA NELLA LAVANDA L’APE VITA2 VOLO LIBERTINO WASH HEART, NOT BRAIN! WHAT WEEE ARE – Honey WEEEs WHAT WEEE ARE – WEEE Cutter Ants WHAT WEEE ARE – WEEEdroponics WISH YOU WERE HERE WT WWW (WOOD, WIND AND WATER) X YOUSEF ZI FRANCO

Questo Concorso Artistico Letterario , “Impavidarte – la biennale della cultura 2018-2019”, di cui fondatore è Alain Calò, che cura anche personalmente la segreteria, è stato bandito, oltre che dalla famiglia Calò anche dall’associazione culturale TeleNicosia, dall’Istituto di Ricerche Sociologiche e di Studi per l’Alta Formazione (I.R.S.S.A.F) e dal Rotaract club di Nicosia.

La fase successiva prevede di sfoltire questo lungo elenco tramite apposita Commissione.

Tra febbraio e marzo verranno avvisati i diversi finalisti per ciascuna sezione, in modo che possano organizzarsi per essere presenti alle serate di premiazione.

Per informazioni in tempo reale si può consultare anche il sito ufficiale del premio https://impavidarte.altervista.org/