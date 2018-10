Incidente in Umbria, muore un camionista nicosiano

E’ stato stroncato da un malore mentre guidava il camion, ha perso la vita l’autotrasportatore il 51 enne Pino Di Gregorio, originario di Nicosia, soccorso lungo la strada provinciale che collega Borgo Cerreto con Sellano.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo al volante dell’autocarro viaggiava verso Sellano quando ha probabilmente accusato un malore improvviso, che lo ha portato a invadere la carreggiata opposta e a schiantarsi contro il muro di protezione a bordo carreggiata, senza fortunatamente centrare altri veicoli.

A dare l’allarme automobilisti in transito sulla provinciale Sellanese e, all’altezza di Ponte Sargano (Cerreto), sono arrivati carabinieri, pompieri e personale sanitario che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del camionista.