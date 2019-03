Istituito il punto fisso di raccolta sangue ad Agira

Finalmente Agira avrà il suo Punto di raccolta sangue fisso. Il dottor Francesco Spedale, Direttore ff del Servizio di Medicina Trasfusionale, ne dà notizia. “Con Decreto n. 374/2019, dell’Assessorato alla Salute, Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Servizio Trasfusionale – Centro Regionale Sangue, infatti, è stato autorizzato e accreditato il Punto di raccolta fisso, in Agira, Cortile Ciancio n. 6, collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS Comunale di Nicosia. Tale centro di raccolta sarà operante in Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, per la raccolta di sangue intero. L’importante traguardo raggiunto consentirà di ampliare l’offerta delle sedi di raccolta ove sarà possibile effettuare la donazione”. La struttura accreditata opererà con la direzione tecnica del dottor Francesco Spedale.

“L’attività del Servizio Trasfusionale – continua il dott. Spedale – è volta a raggiungere l’uniformità di procedure del sistema di gestione qualità, in tutto il territorio provinciale, in modo da innalzare i livelli di sicurezza, sia per i pazienti riceventi, sia per i donatori, e anche per offrire un sistema capillare di raccolta, conforme ai requisiti di legge, grazie all’importante lavoro svolto in sinergia con la dott.ssa Paola Romano, Responsabile Qualità Aziendale e con la dottoressa Luciana Spedale , Responsabile Qualità SIMT di Nicosia.

Grande attenzione è rivolta, inoltre, allo sviluppo dell’associazionismo, al potenziamento della raccolta di sangue in tutto il territorio provinciale, anche nelle zone più difficili, da punto di vista territoriale, da raggiungere; a breve, infatti, saranno consegnate, all’Azienda Sanitaria Provinciale, n. 2 autoemoteche, a seguito di un progetto della Regione Siciliana cui l’ASP di Enna ha partecipato fruttuosamente, che consentiranno di potenziare le raccolte e svolgere un maggiore servizio in favore del territorio. La visione strategica della offerta sanitaria, da parte della Direzione Aziendale, ha sostenuto e continua a sostenere le nostre iniziative progettuali. Si ringrazia per l’impegno profuso la sede AVIS di Agira, nella persona del presidente pro tempore Claudia Fiorenza e la sede AVIS di Nicosia, nella persona del presidente pro tempore Paolo Gurgone”.