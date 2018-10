L’1 novembre allerta meteo arancione per tutta la Sicilia

La Protezione civile ha diffuso per l’1 novembre una allerta meteo arancione sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico.

Il servizio agrometeorologico siciliano prevede al mattino nuvolosità diffusa su tutta l’isola con piogge da moderate ad abbondanti sul settore centro-orientale; dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni.

Venti: da moderati a forti lungo le coste dai quadranti meridionali con prevalenza di Scirocco.

Mari: molto mosso lo Stretto di Sicilia, mossi i rimanenti bacini.

Temperature: pressochè stazionarie sui valori del giorno precedente.