La Polizia di Stato di Enna ha denunciato due giovani per detenzione di stupefacenti

Nella serata del 10 agosto gli uomini della squadra mobile di Enna hanno denunciato in stato di libertà due giovani, originari di Mirabella Imbaccari trovati in possesso di un discreto quantitativo di stupefacente, un panetto di hascisc, controllati mentre nella tarda serata sfrecciavano sulla strada provinciale che collega Piazza Armerina a Barrafranca.

In particolare, i poliziotti ennesi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, ed in particolare di quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, in considerazione del fine settimana estivo, che determina lo spostamento di un maggior numero di giovani, che si muovono fra i diversi centri della movida delle città della provincia ennese, notavano un motociclo sfrecciare nella strada che da Barrafranca porta a Piazza Armerina, con due giovani a bordo, uno dei quali sprovvisto del casco protettivo.

Dopo aver intimato l’alt al mezzo, gli agenti procedevano al controllo dei giovani, conducente e passeggero, i quali mostravano segni evidenti di nervosismo, come se nascondessero agli investigatori qualcosa di illecito. Infatti, uno dei giovani veniva trovato in possesso di un panetto di hashish, che occultava all’interno degli slip, del peso di circa 97 grammi.

Nel corso della successiva perquisizione a casa di uno dei giovani, i poliziotti rinvenivano altre due dosi singole di marijuana, già confezionate.

I due giovani venivano denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per il reato di detenzione di stupefacente in concorso. La droga sequestrata, risulterebbe potenzialmente idonea a confezionare oltre 300 spinelli.

Gi agenti inoltre sanzionavano amministrativamente i due giovani per le trasgressioni al codice della strada, fra cui, per il conducente, la guida senza patente, mentre per il passeggero, la mancanza di casco protettivo e di conseguenza il motociclo veniva posto in stato di fermo amministrativo.