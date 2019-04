La Polizia stradale di Enna sospende dalla circolazione un mezzo pesante ritenuto pericoloso

Nell’ambito dei controlli predisposti sull’autostrada A/19 Palermo-Catania e sulla viabilità secondaria, il 18 aprile una pattuglia della Polizia stradale di Enna fermava, sulla statale 192 nel territorio del Comune di Assoro, un mezzo pesante che a prima vista presentava palesi irregolarità strutturali e formali.

Dopo aver effettuato l’identificazione del conducente dell’autocarro, si procedeva al controllo del veicolo che veniva portato presso il Centro di Revisione Mobile delle Motorizzazione di Catania, posizionato all’interno della Zona Industriale di Dittaino.

Oltre le carenze strutturali esterne, i tecnici del Centro Revisione rivelavano gravi anomalie all’impianto frenante, assenza di bullonatura e di ancoraggio del cassone al camion che, allo stato, risultava carico di arbusti di alberi, circostanza che avrebbe potuto provocare gravissimo pericolo alla circolazione stradale ovvero lo scivolamento del cassone in caso di curva o frenata.

Inoltre, sul veicolo risultava danneggiato il parabrezza, i lampeggianti non funzionanti, gli pneumatici fatiscenti, le luci insufficienti, una perdita olio motore ed uno squilibrio dinamico della frenatura. Oltre alle irregolarità accertate a carico dell’autocarro, il conducente non era in grado di esibire l’assicurazione, e risultava privo dei dischetti del cronotachigrafo, per la registrazione della velocità e dei tempi di percorrenza del conducente.

Per tale motivo, oltre all’applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Codice della Strada (ben 15 verbali, per un totale di 1.100 euro), il veicolo veniva sospeso dalla circolazione.

Continua incessantemente l’attività della Polizia Stradale nel controllo dei trasporti su strada, sia di merci che di passeggeri, al fine di scongiurare gravi e possibili incidenti causati dalla carente e/o inesistente manutenzione di tantissimi veicoli circolanti.