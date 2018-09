La processione della Madonna della Guardia in contrada Musa – VIDEO

Lo scorso anno non si era celebrata e torna dopo due anni in contrada Musa, in territorio di Nissoria, ma molto vicina al Comune di Nicosia, la festa della Madonna della Guardia, che si svolge tradizionalmente la seconda domenica di settembre.

Il simulacro che viene portato in processione rappresenta la Madonna con in braccio il bambin Gesù e ai piedi inginocchiato il contadino Benedetto Pareto. Ciò si ricollega all’episodio dell’apparizione che il Pareto ebbe nel 1490 sul monte Figogna in Liguria.

Alle ore 18 si è svolta la processione per le strade della contrada a cui hanno partecipato le autorità del comune di Nissoria, la banda musicale di Nicosia e le majorettes. Al ritorno della processione in chiesa è stata celebrata all’aperto la messa dal parroco Felice Calzetta.

Lo spettacolo delle majorettes e il rientro della Madonna in chiesa hanno chiuso la processione. Mentre i festeggiamenti sono proseguiti con l’offerta di biscotti e vino ed un piccolo spettacolo di liscio con Benito e la sua fisarmonica. Presenze condizionate dai tanti eventi che si sono svolti in contemporanea a Nicosia, ma i fedeli di Musa hanno voluto fortemente il ritorno di questa festa organizzando in poco tempo l’evento.