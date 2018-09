La Progetto Enna Sport 2004 iscritto al prossimo campionato di Serie D di calcio a 5

La Progetto Enna Sport prenderà parte al prossimo campionato interprovinciale di Serie D di calcio a 5, l’iscrizione è stata perfezionata dalla polisportiva nei giorni scorsi. Alla guida tecnica della squadra ci sarà mister Dario Giaimo, nelle scorse stagioni tecnico dell’Ennese e approdato quest’anno nella Progetto Enna Sport.

“Ci prepariamo a questa nuova avventura – le parole del tecnico – consapevoli che sarà un campionato tosto per una società all’esordio in questa competizione. Abbiamo però costruito, grazie all’entusiasmo dei vertici della nostra polisportiva, una buona rosa di giocatori che sicuramente ben figurerà”.

Nello staff tecnico Giaimo sarà coadiuvato da Francesco Ottimo e da Giuseppe Orlando.

Nel frattempo la polisportiva guidata da Luigi Di Dio ha stipulato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa con la Cooperativa La Contea, cooperativa sociale gestita dalla psicologa Vanessa Mancuso e dallo psicologo Flavio Giaimo che si occupa di ragazzi diversamente abili.

“Intraprenderemo insieme – le parole di Luigi Di Dio – tutta una serie di iniziative sportive coinvolgendo i meravigliosi ragazzi de La Contea. La nostra scuola calcio – ricorda Di Dio – è prima di tutto una scuola di vita e secondo queste finalità abbiamo stipulato con piacere questo protocollo che si spera possa essere un momento di crescita per tutti noi”.

Già da qualche settimana è ripresa a pieno regime l’attività della scuola calcio della Progetto Enna Sport che, si ricorda, a partire da quest’anno, è entrata a far parte della famiglia dell’Atalanta Bergamasca Calcio divenendo una Academy legata alla società lombarda. La Progetto Enna Sport 2004 ha, inoltre, fatto recentemente richiesta per essere riconosciuta Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2018-19.