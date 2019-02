Nell’ambito degli incontri periodici programmati, ad un anno preciso di distanza, si è tenuto domenica, 10 febbraio 2019 presso un locale sito a Santo Stefano di Camastra, un’altro raduno degli ex alunni della 5^ A geometri 1987.

I geometri Vincenzo Rizzo e Patrizia Bruno, rappresentanti di classe, insieme ai loro amici ed ex compagni di classe Mario Gentile, Enzo Provenzale, Michele D’Amico, Aldo Dinolfo, Enzo Mangalaviti, Vincenzo Vaccaro, Sebastiano Sanzarello, Salvatore Conoscenti, Lirio Andreanò, Franco Campione, Nino Delmonte, hanno voluto festeggiare il 50° anniversario della scuola che li ha visti protagonisti, con una torta avente la dedica: “1969 – 2019 La V A Geometri 1987 festeggia il 50° Anniversario dell’Autonomia dell’Istituto Tecnico “A. Volta” di Nicosia”.

Infatti, insieme ai loro docenti Giusy Provenzale, Ciccio Maggio e Calogero Lociuro, hanno voluto ricordare questo momento particolare che ha caratterizzato la storia di un istituto prestigioso.

Tra i primi diplomati dell’Alessandro Volta, dopo l’autonomia, c’era anche Calogero Lociuro, che poi è diventato loro docente.

Da parte degli ex alunni e docenti, presenti al raduno di domenica, non è stata manifestata alcuna pretesa di scavalcare gli Organi competenti di Istituto, preposti ad organizzazione i festeggiamenti sull’autonomia, ma semplicemente l’obiettivo di stimolare anche chi di dovere, con una anteprima limitata a pochi dei tanti soggetti che hanno vissuto in una scuola di prestigio e che ha sfornato la classe dirigente di Nicosia e del circondario in questi ultimi cinquant’anni.