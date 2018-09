L’agirina Gaia Valenti prima classificata alla cronogara di kart Città di Agira

E’ la beniamina e campioncina di casa la “studentessa volante” la sedicenne Gaia Valenti ad aggiudicarsi il primo posto assoluto alla Cronogara Città di Agira svoltasi nella domenica del 9 agosto nella città di Diodoro Siculo.

La manifestazione organizzata dalla Asd Kart Calascibetta del presidente Mario Puglisi con la collaborazione del settore Kart di Aci Csai Sicilia e con il patrocinio del Comune di Agira ha visto la partecipazione di 38 equipaggi di tutte le categorie che si sono sfidati ad uno ad uno nella loro categoria di appartenenza e anche nella classifica assoluta su chi percorreva in minore tempo un giro lanciato su un circuito cittadino di poco meno di 600 metri ricavato intorno al campo di calcio.

E Gaia Valenti con il piglio della campionessa navigata a dispetto della sua giovanissima età con il tempo di 2’01” 20 si è buttata alle spalle tutti gli altri concorrenti. Adesso per l’ultima prova e relative premiazioni appuntamento a domenica 23 settembre al Sicilia Karting di Villapriolo dove sono attesi non meno di una cinquantina di vetture.

E per il presidente dell’Asd Kart Calascibetta Mario Puglisi è tempo di bilanci. “Siamo molto soddisfatti per questa esperienza del trofeo dei Comuni che ci ha visti protagonisti a Calascibetta, Enna e Agira – commenta – anche nel caso della prova agirina voglio ringraziare tutti coloro che hanno consentito che l’evento potesse svolgersi a partire dalle istituzioni interessate. Ma stiamo già lavorando per il prossimo anno dove contiamo di coinvolgere da 7 a 8 comuni. Adesso appuntamento a tutti a domenica prossima al Sicilia Karting dove celebreremo questo gran finale di stagione”,

Questi i primi classificati nella Cronogara Città di Agira:

CLASSE 60 MINI

Primo classificato

Andrea Pio Capra – 2’29”02

CLASSE 60 MINI 2010

Primo classificato

Gabirele Bannò – 2’14”14

CLASSE 100 UNICA

Primo classificato

Filippo Lizzo – 2’04”80

CLASSE 100 TROFEO GENTLMAN

Primo classificato

Alex Bottaro – 2’03”78

CLASSE 125 TAG

Primo classificato

Pietro Lizzo – 2’05”83

CLASSE 125 SUPERTAG

Primo classificato

Gaia Valenti – 2’01”20

CLASSE 125 TROFEO GENTLMAN

Primo classificato

Angelo Antonio Minnì – 2’03”08

CLASSE KZ4

Primo classificato

Epifanio Beccaria – 2’02”74

CLASSIFICA ASSOLUTA

Primo classificato

Pietro Romano – 2’01”79