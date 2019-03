L’Asp di Enna ha assunto un nuovo pediatra

La pediatra Lucia Di Dio è stata assunta a tempo indeterminato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. La dottoressa, che prenderà servizio l’otto aprile prossimo, è dipendente dell’Ospedale di Como Gravedona ed Uniti. Di origini ennesi, ha scelto quindi di investire la professionalità acquisita nella sua terra. Il commissario straordinario, Francesco Iudica, si è dichiarato oltremodo fiducioso e soddisfatto alla luce della sfida, prevista nella rimodulazione della rete ospedaliera, in merito alla verifica nel 2020 per l’unità operativa complessa di Pediatria. La dottoressa Di Dio ha dichiarato di essere pronta a offrire il proprio contributo alla Pediatria ennese introducendo l’ecografia del torace per i minori che consentirà gli approfondimenti diagnostici senza l’utilizzo dei raggi X.

Il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria, dottoressa Anna Maria Millauro, sottolinea che: “La competenza specialistica della dottoressa Lucia Di Dio arricchirà l’offerta professionale dell’intera Unità Operativa incrementando le prestazioni con evidenti benefici per la nostra utenza”.