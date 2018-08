L’Asp di Enna ha pubblicato il bando per quattro progetti di Servizio Civile

Sono stati approvati, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 339 progetti del Servizio Civile in Sicilia di cui 4 presentati nel 2017 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

I progetti dell’ASP sono: “Bamby 2”, a cura del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, per 27 volontari; “M’informo… mi curo 2”, a cura dell’URP per 12 volontari; “Proponiamo Salute 2”, a cura del Dipartimento Materno Infantile Territoriale, Rete Consultori, per 9 volontari; “Approcci Pericolosi 2” a cura dei SER.T (Servizi per le Tossicodipendenze) per 8 volontari.

Sul sito istituzionale dell’ASP di Enna, www.asp.enna.it, cliccando sull’icona Servizio Civile e sulla pagina “Bando del Servizio Civile Nazionale 2018”, si possono avere tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle domande e per i collegamenti alle pagine del sito del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Sicilia (http://www.serviziocivilesicilia.it/) da cui si possono scaricare gli allegati.

Il Responsabile Locale di Ente Accreditato, dr.ssa Luisella Madia, informa che: “Le istanze per concorrere alla selezione dei volontari del Servizio Civile per i progetti del nostro Ente a valere sul bando del 20-08-2018 dovranno pervenire nei i tempi e nei modi previsti dal bando regionale…”.

Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo: protocollo.generale@pec.asp.enna.it

2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale n°4 di Enna viale A.Diaz 7/9, 94100 Enna;

3) consegna a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC, o a mezzo raccomandata A/R, e per la consegna è fissato al 28 settembre 2018.