L’attività specialistica ambulatoriale di Oculistica sarà rimodulata nel territorio del Distretto Sanitario di Enna

Cambia l’offerta sanitaria delle prestazioni di oculistica per garantire l’apertura dell’ambulatorio nella città di Catenanuova e per riequilibrare la presenza degli specialisti nella città di Enna.

Presso il Poliambulatorio di Catenanuova, a partire da lunedì 1 aprile 2019, per 9 ore settimanali, aprirà l’ambulatorio di oculistica nel pomeriggio di lunedì e nella mattina del venerdì.

Sempre a far data dal 1 aprile 2019, presso l’Ospedale Umberto I di Enna, l’attività specialistica di oculistica sarà possibile nel pomeriggio di lunedì e per l’intera giornata di giovedì per un totale di 14 ore settimanali.

Presso il Poliambulatorio Ex Inam di Enna Alta, il medico oculistica sarà presente ogni giorno da lunedì a venerdì per un totale di 27 ore di attività specialistica.

“L’apertura delle agende presso il Poliambulatorio di Catenanuova e la presenza di specialisti territoriali presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna – dichiara il Direttore Generale dell’ASP – consentono la ridistribuzione delle risorse mediche nel territorio con l’incremento dell’accessibilità alla cura e alla prevenzione”.