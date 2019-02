Le notizie di TeleNicosia in tempo reale ora anche su Telegram

Oltre che sui diversi social network su cui Tele Nicosia è presente (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr, LinkedIn e Flickr), è stato attivato anche il servizio di messaggeria istantanea su Telegram.

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea molto simile a WhatsApp, disponibile per tutti gli smartphone. Installata l‘applicazione gratuita sul vostro cellulare basterà cliccare su questo link: https://t.me/telenicosia per ricevere in tempo reale tutte le news provenienti dal sito telenicosia.it