Segno zodiacale dei Gemelli



(dal 22 Maggio al 21 Giugno)

Difficile per il nato sotto il segno dei Gemelli convivere con le grandi e tormentose lotte interiori, con l’insoddisfazione che fa parte del proprio essere.

L’ottimismo, la grande vitalità ed il senso dell’umorismo lo aiutano a ritrovarsi spesso al centro delle attenzioni di gruppo.

L’insaziabile curiosità verso tutto e versi tutti, regalata al segno dall’influsso di Mercurio, pianeta dominante, lo porta alla ricerca di nuovi stimoli ed esperienze, all’esplorazione di nuovi mondi, senza mai perdere la speranza di un futuro ricco di meravigliose sorprese.

Praticamente impossibile afferrarne l’essenza, lieve come l’aria, elemento del segno.

Conm abile parlantina, esuberanza e versatilità intellettuale, conquista la simpatia di molti.

La vivace intelligenza lo rende ottimo giornalista, P.R. molto richiesto, attore di successo, buon affarista.

Ma dietro l’apparente serenità ed il sorriso, che sempre cerca d’inventare, il nato sotto il segno dei Gemelli nasconde spesso l’ansia, lo stress, il nervosismo di chi vive la contraddittorietà del proprio spirito irrequieto.

Lato negativo del segno sono la volubilità, la superficialità, l’incostanza, la tendenza alla bugia detta a volte per gioco, il narcisismo.

SPORT:

Punto di forza e di debolezza sono tutti gli organi doppi, in particolare le braccia. Per questo si consigliano sport che coinvolgano soprattutto gli arti superiori, come ping pong, tennis o pallavolo.

Si consiglia, inoltre, di tenere sotto controllo le articolazioni, in particolar modo quelle delle mani, dei polsi e dei gomiti.

PARTNER IDEALE:

Coppia fantastica con i Sagittario.

Stimolante, soprattutto a livello intellettuale, la coppia con altro Gemelli, purchè entrambi siano capaci di evitare inutili competizioni, che potrebbero logare il rapporto.

Bene con Ariete, Leone, Bilancia e Acquario.

Scontri e incomprensioni con Toro, Vergine e Capricorno.

Di scarso interesse i rapporti con gli altri segni dello zodiaco.

Parti anatomiche corrispondenti: braccia, polmoni e bronchi

Giorno favorevole: mercoledì

Mesi favorevoli: febbraio e ottobre

Colore portafortuna: giallo

Pietra portafortuna: agata

Metallo portafortuna: mercurio

Numero portafortuna: 5

Essenza amica: origano

Pianta amica: ginepro