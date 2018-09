ZODIACO

Il tuo Oroscopo

Segno zodiacale del Toro



(dal 21 aprile al 20 maggio)

Con dolcezza e pazienza, il nato sotto il segno del Toro sa perseverare verso il raggiungimento delle mete poste, purchè queste ultime purchè queste ultime risultino sempre possibili e concrete.

Non teme, infatti, fatica e non ti tira indietro davanti al lavoro, ma ogni sforzo deve essere finalizzato ad un obiettivo preciso.

Odia le perdite di tempo e non ama il rischio.

Capace di sfuggire le discussioni per amor della pace, difficilmente perde la calma, ma quando capita può diventare distruttivo e far paura.

Da Venere, pianeta dominante e simbolo della bellezza, deriva la predisposizione per le attività artistiche, il bisogno di circondarsi di quanto corrisponde al proprio modello di bello, l’eccessiva importanza che, a volte, finisce per dare agli aspetti esteriori, l’attenzione per le buone maniere, la ricerca dell’armonia affettiva, ma anche l’interesse per la natura.

Non disdegna certo il denaro, necessario per provare tangibilmente a se stesso e agli altri il proprio successo economico, ma non si può dire che il nato sotto il segno del toro sia scialacquatore. Tiene invece piuttosto abbastanza sotto controllo le spese della famiglia.

SPORT:

Dal punto di vista sportivo, risulta pigro, ma visto l’amore per la natura preferisce attività che gli permettano di muoversi all’aria aperta. Quindi, si consigliano passeggiate a cavallo o il gioco del golf.

PARTNER IDEALE:

Eccitanti e stimolanti le relazioni con i nati sotto il Capricorno.

Ottima intesa con Cancro, Vergine e Pesci.

Scarso feeling con Gemelli, Bilancia, Acquario.

Continui alti e bassi con gli altri segni.

Parte anatomica corrispondente: la gola

Giorno favorevole: venerdì

Mesi favorevoli: gennaio e aprile

Colore portafortuna: turchese

Pietra portafortuna: smeraldo

Metallo portafortuna: rame

Numero portafortuna: 6

Essenza amica: rosa

Pianta amica: rosa