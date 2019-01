Legalità nelle scuole siciliane, seminario all’Università Kore di Enna il 28 gennaio

La mattina di lunedì 28 gennaio nell’Auditorium Colajanni dell’Università Kore di Enna si parlerà di Legalità, verificando come nella metà delle scuole, istituzionalmente chiamate alla trasmissione e all’elaborazione dei Saperi, venga organizzato e gestito un insegnamento che preveda una alfabetizzazione giuridica dei futuri cittadini.

Nel seminario su “Istruzione, Diritto e Legalità in Sicilia” organizzato da APIDGE, l’Associazione degli insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche d’intesa con l’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia si proporrà una soluzione didattica intesa a garantire in tutte le scuole e a tutti gli studenti la conoscenza delle regole alla base della convivenza civile e di conseguenza la capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, per sé e per gli altri.

Sono stati invitati alcuni degli esponenti politici che in questa Legislatura hanno depositato nelle rispettive Camere i disegni di legge in tema di “Cittadinanza e Costituzione”, destinati a valorizzare e a consacrare definitivamente come disciplina curricolare la “cenerentola delle materie scolastiche”. In attesa che questa Disciplina assuma una dimensione tipica della vita scolastica, proprio dalla Sicilia, potrebbe venire un importante segnale di attenzione verso i problemi connessi alla Legalità con speciali proposte innovative territoriali che saranno presentate da Responsabili delle Scuole e delle Istituzioni.

La Segreteria organizzativa dell’evento è affidata ad APIDGE Sicilia Est (cell. 3292533357 – mail: apidge.siciliaest@gmail.com).