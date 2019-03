L’ennese Giuseppina Scaduto è il nuovo prefetto di Enna

Il Consiglio dei ministri ha effettuato diverse nomine e spostamenti nell’ambito del Ministero degli Interni.

Per quanto riguarda la provincia di Enna ha nominato il nuovo prefetto, si tratta di Giuseppina Scaduto attualmente vice prefetto vicario a Palermo.

Il prefetto Giuseppina Scaduto prende il posto di Maria Antonietta Cerniglia che si era insediata presso la Prefettura di Enna nel luglio 2018, ma era deceduta nel novembre dello stesso anno.

Il nuovo prefetto è nata a Enna, ha 57 anni, è laureata in Scienze politiche ed è una giornalista pubblicista. Ha ricoperto l’incarico di capo ufficio staff presso il Gabinetto Ministro dell’interno. E’ stata capo di gabinetto presso le Prefetture di Caltanissetta e Milano. Vicario del prefetto di Siracusa. Sub-commissario per il Piano di disinquinamento di Gela. Presidente delle Commissioni di accesso, ex art. 143 TUEL, presso i Comuni di Vallelunga Pratameno e Augusta. Commissario straordinario presso il Comune di Trezzano sul Naviglio. Dirigente di area con attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, immigrazione, contrattualistica e illeciti depenalizzati. Presidente e componente di commissioni e gruppi di lavoro in materia di antimafia, elettorale e protezione civile.