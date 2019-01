Leonforte, 5 atleti della Bodyline Club hanno superato gli esami di 1° e 2° dan di karate

Domenica 27 gennaio si sono svolti a Belpasso gli esami di passaggio da 1° a 3° dan tenuti dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), unica federazione di karate ad avere il riconoscimento del Coni.

Cinque atleti della Bodyline club di Leonforte, allievi della maestra Stella Maria, hanno sostenuto gli esami. Martina Maria, Eleonora Matera, Serafino Pirronitto, Damiana Di Blanca Bonasera, hanno superato brillantemente l’esame per la cintura nera 1° Dan, mentre Francesco Romano, ha sostenuto e superato gli esami di cintura nera 2° dan.

Soddisfatto il tecnico per il percorso sostenuto in questi numerosi anni di pratica da parte dei propri allievi oltre che per l’ottimo esito della prova.