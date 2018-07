Leonforte, il consigliere comunale Angelo Leonforte ha presentato un’interrogazione

Angelo Leonforte consigliere del Comune di Leonforte, capogruppo appartenente al Gruppo di opposizione Avanti Uniti per Leonforte, ha protocollato una’interrogazione diretta all’amministrazione comunale, con la quale chiede se la nuova giunta Barbera ha intenzione di proseguire l’azione dedita a migliorare la circolazione viaria al semaforo della Catena, concretizzando il lavoro già svolto nei primi mesi dell’anno dal Comando di polizia Municipale per l’acquisto e l’installazione di una nuova centralina semaforica.

Questa la dichiarazione del consigliere comunale Angelo Leonforte “Oggi 27 luglio ho protocollato un’interrogazione all’Amministrazione, per sapere come stanno procedendo o vogliono procedere per l’istallazione di temporizzatori con freccia per la svolta a Sinistra e il miglioramento della centralina semaforica ormai vetustà e obsoleta posta all’incrocio della chiesa Catena, la passata Amministrazione Sinatra, di cui io stesso ho fatto parte come Assessore, aveva individuato e pianificato una serie di interventi per migliorare la segnaletica orizzontale e aggiungere un ulteriore tempo di transito per la svolta a sinistra per gli autoveicoli che arrivano dal Corso Umberto e per chi arriva da Nissoria.

La programmazione del miglioramento della viabilità è stata fatta per step considerando anche che si è agito per economizzare il più possibile il costo della nuova segnaletica da installare e rendere più chiara in tutto il paese, e nell’incrocio Catena già da Gennaio 2018 l’Amministrazione Sinatra aveva dato mandato al Comandante di migliorare la sicurezza di tale incrocio integrando la segnaletica e aggiungendo i temporizzatori con svolta a sinistra.

Considerato che l’unico impedimento per poter procedere all’acquisto e all’installazione dei nuovi temporizzatori e della segnaletica era l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio preventivo 2018, adesso che è stato approvato già il 10 luglio 2018 dal neo eletto Consiglio Comunale, come Consigliere invito l’Amministrazione di proseguire, con urgenza, quanto programmato dalla precedente Amministrazione per migliorare la sicurezza di quell’incrocio poichè di fondamentale importanza per i cittadini sia pedoni o automobilisti che ogni giorno lo attraversano”.