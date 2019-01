Leonforte, il gruppo politico Fratelli d’Italia soddisfatto per i cambi in giunta

In merito ai cambiamenti all’interno della giunta municipale del sindaco Carmelo Barbera, interviene il commissario di Fratelli d’Italia Leonforte, Paolo Licciardo, il quale afferma: “Le scelte fatte in questi ultimi giorni che hanno ridisegnato la squadra assessoriale ci lasciano soddisfatti poiché sono state fatte nel rispetto di tutti i gruppi politici che fanno parte della maggioranza. Ci preme ringraziare Maria Grazia Li Volsi e Davide Consentino per il lavoro svolto in questi primi mesi che li hanno visti impegnatissimi nel coadiuvare il Sindaco ad iniziare la costruzione di una nuova Leonforte. Grazie a loro per essersi spesi per la nostra comunità, auguriamo un futuro ricco di realizzazioni.

Siamo soddisfatti dei nuovi assessori, figure che siamo certi continueranno a lavorare per questo progetto politico e per la comunità leonfortese e che porteranno competenza e professionalità allo stesso modo degli uscenti. Fratelli d’Italia è disponibile ad una piena collaborazione insieme a loro.

Esprimiamo soddisfazione per l’operato del nostro sindaco che sappiamo sta facendo di tutto per ridare dignità a Leonforte. Tante sono le sfide dei prossimi mesi, tanti i progetti in cantiere e noi saremo sempre al suo fianco e al fianco di questa amministrazione con tanta determinazione e il grande entusiasmo dei ragazzi che hanno fiducia dell’operato del sindaco Barbera”.