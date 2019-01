Leonforte, la Dia di Caltanissetta sequestra beni per un milione di euro ad un imprenditore

Personale della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta e della Compagnia dei Carabinieri di Enna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta, stanno procedendo all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore di Leonforte, il 47enne Ettore Forno, titolare di un negozio di prodotti di telefonia mobile, al quale sono state contestate specifiche condotte di usura aggravata commesse a danno di imprenditori locali risultati in stato di grave disagio economico.

Il provvedimento ablativo, valutato in un milione di euro circa, trae origine da complesse ed articolate attività investigative delegate, nel 2010, dalla Procura nissena alla DIA e all’Arma, caratterizzate da intercettazione telefoniche ed ambientali, minuziosi accertamenti bancari ed acquisizioni testimoniali, che hanno sostanzialmente consentito di individuare specifiche e ripetute condotte usuraie, peraltro, favorite anche da un connivente ed omissivo circuito bancario locale, che ha, di fatto, consentito all’imprenditore, che aveva dichiarato al fisco modesti redditi, non solo di commettere i reati di usura contestatigli ma di movimentare illecitamente, dal 2008 al 2010, nei conti correnti bancari intestati al medesimo e ai propri familiari, somme di denaro per circa 13 milioni di euro. In tale contesto, risulta indagato per favoreggiamento personale anche il responsabile di agenzia di una azienda di credito operante a Leonforte.

Risultano sottoposte a sequestro, in quanto ritenute frutto delle attività illecite contestate all’imprenditore Forno, le seguenti aziende e beni immobili: