Leonforte, l’ex assessore Angelo Leonforte annuncia che tra qualche giorno sarà disponibile il collegamento wi-fi gratuito in corso Umberto

Angelo Leonforte, ex assessore dell’amministrazione Sinatra e attualmente consigliere comunale di opposizione della nuova amministrazione con molto orgoglio e soddisfazione comunica che:

“Un altro passo avanti è stato fatto per la crescita di Leonforte. Nei giorni scorsi, infatti è stato completato l’iter del processo per la realizzazione di una rete hotspot per l’accesso gratuito alla rete internet, mediante tecnologia Wi-Fi lungo tutto il Corso Umberto, iniziato dall’amministrazione Sinatra nel 2017 e che sta per essere attivato.

Fra poche settimane i cittadini potranno collegarsi gratuitamente per due ore, ogni 24 ore, tramite le loro apparecchiature con la tecnologia Wi-Fi, registrandosi semplicemente nella pagina di apertura di un portale, che presto sarà comunicato.

Questo progetto è iniziato diversi mesi fa quando è stata fatta dall’amministrazione una manifestazione di interesse pubblico, in cui il miglior progetto è stato presentato dalla Sicilcom, l’azienda che ha portato avanti il progetto e che, completamente a costo zero per il Comune ha fornito l’hardware per avviare la rete Hotspot e dopo diversi mesi è stata presentata anche una delibera di giunta per avviare questo iter burocratico per la realizzazione di questo progetto, che è stato completato nel giugno del 2018.

La società ha infatti montato tutto il necessario e adesso è pronta per l’attivazione del Wi-FI. Questo crea grande soddisfazione a tutta l’amministrazione passata e a me personalmente, perchéabbiamo raggiunto un obbiettivo, grazie a cui Leonforte, piccolo centro della Sicilia, sarà dotato di una rete Wi-Fi che lo farà crescere anche in ambito tecnologico.

Auguro all’amministrazione attuale di continuare su questa strada di crescita e che questo strumento messo a disposizione dell’amministrazione precedente, possa essere ampliato anche alle altre zone del paese, come il centro storico e le altre piazze del paese”.