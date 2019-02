Leonforte, previsto per domenica 10 febbraio il lancio nazionale del videoclip “Per sempre noi”

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio nazionale, sul canale Youtube e su tutti i più importanti social del videoclip della canzone inedita “Per sempre noi” interpretata dal giovane talento Alessia Russo, in arte Ale Russo.

Un videoclip fresco e frizzante, proprio come la sua interprete, che ha visto il coinvolgimento di moltissimi talenti leonfortesi desiderosi di partecipare ad un progetto di ampio respiro e mettere in campo le proprie competenze.

Emozionata ed onorata, la giovane Alessia Russo, vincitrice della prima edizione del Festival canoro Città di Leonforte, tenutosi l’estate scorsa, esprime con questa dichiarazione il proprio stato d’ animo: “È stata un’esperienza bellissima, accompagnata da persone in gamba. Girare il videoclip per me è stata un’avventura che non avevo mai fatto. Mi sono divertita molto durante le riprese, anche se a volte è stato stancante a causa del caldo. Ma, d’altronde, sono molto soddisfatta del risultato. Ringrazio tutti coloro hanno contributo alla realizzazione di questo videoclip: in particolare il Duo Tandem composto da Pino Marraffino e Fiorella produttori e autori del brano, Alberto Maria regista del videoclip, Giuseppe Messineo e Roberto Rubino, arrangiatori del brano e Angelo Gervasi art director.”