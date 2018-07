Leonforte, raccolta differenziata oltre il 60 %, soddisfatto il sindaco Barbera

Brillante avvio della raccolta differenziata dei rifiuti al Comune di Leonforte. Il servizio partito il 15 giugno, con grosse difficoltà dovute a carenza di mezzi e personale, in soli 14 giorni di ritiro porta a porta in tutto il territorio comunale, contrade comprese, e l’eliminazione nel territorio di tutti i cassonetti, ha fatto registrare una percentuale superiore al 60%.

L’amministrazione comunale vuole fare un plauso ai cittadini per la collaborazione e per il grande senso civico dimostrato nonché alla Società esecutrice del servizio, la General Montaggi di Catenanuova per la professionalità dimostrata, al Comando dei Vigili Urbani per la fattiva collaborazione, ma soprattutto ai dipendenti del cantiere che con spirito di abnegazione e grossi sacrifici hanno reso possibile raggiungere un risultato eccellente in pochissimi giorni.

“Si continuerà con lo stesso spirito per raggiungere gli obiettivi normativi del 65% entro la fine del mese di luglio, verranno intensificati i controlli per risalire ai trasgressori colpevoli di abbandono di rifiuti per evitare che si creino microdiscariche per i quali ad alcuni utenti sono state già irrogate delle contravvenzioni, mentre per quando riguarda le microdiscariche si sta portando a compimento il servizio di bonifica nelle periferie ed altresì si sta portando a compimento un piano di spazzamento straordinario del centro abitato per sopperire alla carenza di personale che a breve sarà risolta. – Afferma il sindaco di Leonforte Carmelo Barbera – Sono stati attenzionate le attività commerciali, i mercati, il cimitero comunale e le contrade, con notevoli difficoltà, si cercherà di migliore ancora il servizio reso; il Centro di Raccolta Comunale di c.da Gianmarì, attivo al momento tutti i giorni da lunedi a sabato dalle 7.00 alle 12.00, sarà potenziato con orari pomeridiani per offrire alla cittadinanza un migliore servizio. – conclude il primo cittadino – Nel rinnovare i ringraziamenti per la collaborazione resa dalla cittadinanza si invita la stessa a continuare sulla stessa linea per rendere il nostro comune ancora più decoroso e ancora più virtuoso”.