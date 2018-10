Leonforte, sesta edizione del Trofeo Fishing Carp in programma dal 19 al 21 ottobre presso la Diga Nicoletti

Questo fine settimana dal 19 al 21 ottobre, presso la diga Nicoletti, si svolgerà il VI Trofeo Fishing Carp, organizzato dall’associazione “Amiamo i Laghi” in collaborazione con il negozio Fishing Carp e l’Enalpesca di Enna.

Giunto ormai alla sua sesta edizione, il “Trofeo Fishing Carp”, competizione di pesca alla carpa con le moderne tecniche del carpfishing, promette di regalare, ai numerosissimi amanti di questo sport, provenienti da tutta la Sicilia, momenti indimenticabili all’insegna del contatto con la natura, il sano confronto e la possibilità di trovarsi in uno degli invasi più belli e suggestivi della provincia di Enna: la diga Nicoletti.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 6:30 di venerdì 19 ottobre presso l’entrata principale dell’invaso. La gara vera e propria, invece, avrà inizio intorno alle ore 9:00 dello stesso giorno e si concluderà alle 16:00 di domenica 21 ottobre.

La premiazione, che vedrà protagoniste le prime tre coppie che totalizzeranno il maggior pescato ed la coppia per la Big Carp, si terrà domenica intorno alle 17:00 mentre subito dopo si procederà con un rinfresco finale.

La coppia costituita da Luigi Ragusa e Giuseppe Testai, in veste di prima coppia classificata alla precedente edizione, avrà diritto a partecipare come ospite d’onore.

Un ringraziamento particolare da parte del responsabile Regionale Enalpesca Davide Barbera è rivolto, ai giudici di gara Antonio Lo Grande e Antonio Potenza pilastro storico dell’associazione e al negozio Fishing Carp di Nunzio Rocca, per la costanza e la passione che mette nella sua attività.

Inoltre, a tutti i partecipanti sarà consegnato un sacco e dei guanti per pulire il perimetro della loro postazione in modo da trasformare questo trofeo in una giornata ecologica.

Da sempre l’associazione è stata attenta alla valorizzazione dell’invaso, tramite servizi di vigilanza, di pulizia e miglioramento della viabilità.

Per info: gruppo su facebook A.S.D. Amiamo i laghi – evento: VI Trofeo Fishing Carp.