Leonforte, soddisfazione del sindaco Barbera per la raccolta differenziata oltre il 70%

Il servizio di raccolta differenziata a Leonforte anche nel mese di agosto ha prodotto ottimi risultati, infatti la percentuale fatta registrare è quella del 71,59% che conferma il primato provinciale nel periodo mensile e bissa il risultato del periodo giugno-luglio. Tutto ciò è frutto della continuità del servizio, della collaborazione attiva dei cittadini che hanno da sempre dimostrato la volontà di differenziare e del grande impegno degli operatori ecologici che giorno dopo giorno, nonostante il periodo festivo, hanno dato dimostrazione di responsabilità mettendosi a disposizione della società General Montaggi che li guidati magistralmente. Nonostante l’aumento del quantitativo di rifiuti indifferenziati, 101 tonnellate contro i 71 di luglio, dovuti alla presenza di popolazioni fluttuanti rientrati in paese per le festività, si sono registrati ben 256,46 tonnellate di rifiuti differenziati. Soddisfazione anche per il servizio reso dal Centro di Raccolta Comunale che, nel solo mese di agosto, ha visto conferiti direttamente dalla cittadinanza ben 18,5 tonnellate di rifiuti ingombranti; lo stesso CCR, al fine di garantire una maggiore copertura del servizio, oltre alle consuete aperture dal lunedi al venerdi, dalle 7 alle 12, rimarrà aperto anche nella giornata di sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

«Sono pienamente soddisfatto di quanto i leonfortesi hanno saputo fare finora» è quanto dichiara il Sindaco Carmelo Barbera che aggiunge «da quando abbiamo iniziato a pieno regime con la raccolta differenziata non posso negare che sono arrivate soddisfazioni una dopo l’altra, frutto dell’impegno di ogni singolo cittadino e della dedizione con cui gli operatori ecologici e la ditta General Montaggi svolgono giorno dopo giorno il loro lavoro. Il mio invito è quello di continuare su questa lunghezza d’onda e di migliorarsi sempre di più. Leonforte ha il diritto di guardare avanti sull’esempio di quanto fatto in questi primi mesi e di seguitare a migliorarsi. A voi va il mio più profondo e sincero Grazie».