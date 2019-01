Leonforte, sulla strada provinciale 7/a chiusa interviene il sindaco Carmelo Barbera

In merito all’annosa questione relativa alla strada provinciale 7/a, da qualche settimana chiusa al transito con ordinanza provinciale n. 26 del 10/12/2018 e non ancora riaperta, interviene il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, il quale dichiara: “Prendiamo atto del fatto che nonostante le numerose rassicurazioni ricevute nel corso di queste settimane, la strada provinciale 7/a non è ancora stata riaperta al transito facendo permanere le problematiche riscontrate e inerenti la circolazione dei pendolari, dei lavoratori dell’area della Val Dittaino, degli studenti e di coloro che hanno necessità di raggiungere le zone agricole. Abbiamo saputo dall’assessore alle Infrastrutture, On. Falcone, che è stata inviata qualche settimana fa al Libero Consorzio di Enna la somma di € 180.000 circa, destinata totalmente al ripristino del manto stradale e al completamento dello stesso tratto di strada. Gli stessi fondi non sono ancora stati utilizzati dal Libero Consorzio di Enna dal quale non abbiamo più ricevuto alcuna notizia sull’avvio dei lavori.

Chiediamo che il commissario straordinario intervenga immediatamente facendo partire l’iter di inizio dei lavori, troppo tempo è già trascorso, troppe sono le parole buttate al vento. Occorre agire, occorre consegnare alla collettività una strada nuova, percorribile e soprattutto sicura, liberando così i cittadini da questo limbo di disinteresse e cattiva gestione della cosa pubblica da parte del commissario straordinario del Libero Consorzio di Enna. Il governo regionale ha stanziato i fondi, adesso che si intervenga immediatamente”.