Alessandro Magistro eletto presidente dell’assemblea delle consulte Giovanili siciliane

Il messinese Alessandro Magistro, è stato eletto presidente dell’assemblea delle consulte Giovanili siciliane, con il 97% delle preferenze, vicepresidente Salvatore Pinnisi di Siracusa.

Alle ore 15 presso la sala Pier Santi Mattarella dell’ARS il presidente Miccichè ha proclamato Magistro insignendolo di fascia, con i colori Siciliani, alla presenza dell’assessore regionale Lagalla, il deputato regionale Milazzo e il collaboratore del vicepresidente Armao dottor Piscitello, i quali hanno espresso i migliori auguri all’assemblea eletta, al presidente e ai consiglieri di presidenza nominati.

All’ufficio di presidenza sono stati nominati con varie deleghe che saranno rese note prossimamente sette componenti. Si tratta di: Simone Digrandi, Orazio Alario, Giuseppe Coco, Antony Bentivegna, Salvatore Di Stefano, Giancarlo Catania e Pierfrancesco Ferranti. L’assemblea ha eletto Renzo Cacciatore presidente del consiglio e il segretario Carmen Saglimbeni.

“Sono felice e soddisfatto e non ci sono parole per esprimere la grande emozione, i giovani non sono più marginali, da lunedì a lavoro per la nostra terra”, dichiara il neopresidente Magistro.

Lunedi all’ARS, infatti, prima riunione di Presidenza per avviare un lavoro di coordinamento Regionale insieme alle istituzioni locali e di governo.