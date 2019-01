Manifestazione del Pd a Troina in favore del sindaco Fabio Venezia

“Abbiamo deciso di essere oggi a Troina per esprimere non solo solidarietà a Fabio Venezia, ma soprattutto per costruire provvedimenti forti e chiari contro la mafia e per la legalità. Crediamo sia possibile immaginare una idea di sviluppo della Sicilia che parta dall’agricoltura, togliendo i terreni alla mafia per destinarli ai giovani, alle cooperative, alle imprese che promuovono economia legale. Fabio è protagonista di un percorso virtuoso insieme ad una comunità, quella di Troina, che oggi ha risposto con una partecipazione straordinaria. Noi siamo al suo fianco e faremo di tutto affinché si vinca questa battaglia”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, che ha aperto la manifestazione a sostegno del sindaco di Troina, Fabio Venezia e che ha visto la presenza dei componenti del Pd in commissione nazionale antimafia, Teresa Bellanova, Carmelo Miceli, Laura Garavini, Valeria Sudano e del deputato nazionale del Pd, Pietro Navarra.

“La nostra presenza qui è per dire che lo Stato c’è, che il Pd c’è e con tutti i suoi componenti dell’Antimafia è impegnato a fianco di Fabio Venezia, per costruire benessere, buona politica e legalità attraverso la buona amministrazione”, così Teresa Bellanova partecipando all’iniziativa in sostegno del sindaco di Troina, Fabio Venezia organizzata dal segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone e che ha visto la presenza dei componenti dem in commissione nazionale antimafia, Carmelo Miceli, Laura Garavini, Valeria Sudano e del deputato nazionale del Pd, Pietro Navarra.“Una giornata importante – ha aggiunto – non solo per la presenza dei componenti del Pd in commissione nazionale antimafia, ma soprattutto per la grande partecipazione dei cittadini di Troina. Oggi abbiamo detto alla mafia con grande forza e con determinazione che non solo il sindaco non è solo, ma che i beni comuni devono essere destinati ai ragazzi perché l’agricoltura non è l’arretratezza ma futuro e sviluppo”.

“In questi giorni non è mancata la solidarietà di tanti cittadini onesti e laboriosi, tanti sindaci e parlamentari, tante associazioni come Addiopizzo, Libera e Legambiente che hanno manifestato sostegno alla nostra battaglia. Per questo credo che abbiamo il dovere, con rinnovato impegno e coraggio, di andare avanti. Lo dobbiamo ai giovani e chi ha sacrificato la vita per combattere mafia”. Così il sindaco di Troina, Fabio Venezia, alla manifestazione organizzata dal segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone e che ha visto la presenza dei componenti dem in commissione nazionale antimafia, Teresa Bellanova, Carmelo Miceli, Laura Garavini, Valeria Sudano e del deputato nazionale del Pd, Pietro Navarra.

“La presenza dei componenti del Pd in Commissione nazionale antimafia – ha aggiunto – è un segno tangibile di sostegno a questo territorio che ci incoraggia ad andare avanti”.